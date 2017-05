Washington. Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne ist ein Mann der markigen Sprüche. "Wer uns mit dem deutschen Unternehmen vergleicht, hat etwas Illegales geraucht", zog der Italo-Kanadier vom Leder, als die US-Behörden seinen Konzern im Januar verdächtigten, im gleichen Stil wie der Erzrivale Volkswagen bei Abgaswerten von Dieselautos manipuliert zu haben. "Wir haben keinerlei Betrug begangen", versicherte Marchionne. Vergeblich, wie sich jetzt zeigt.

Abschalteinrichtungen

Verfahren gegen Bosch

Nun ist klar: Marchionne und Fiat Chrysler konnten die US-Behörden nicht von ihrer Unschuld überzeugen. Das Justizministerium hat den Autoriesen im Auftrag des Umweltamts EPA wegen Verstößen gegen das Luftreinhaltegesetz verklagt. Wer wissen will, was das bedeuten kann, dem liefert der VW-Skandal Anschauungsmaterial - da las sich die Klageschrift ähnlich. Das konsequente Vorgehen dürfte aber auch in Stuttgart aufhorchen lassen, denn die US-Justiz hat auch Daimler im Auge. Bei Fiat Chrysler scheinen die US-Behörden sicher, nach VW den nächsten Abgas-Sünder am Wickel zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Autokonzern sogenannte "Defeat Devices" (Abschalteinrichtungen) in rund 104 000 Fahrzeugen mit Dieselmotor installiert hat, um bei Emissionstests zu schummeln. Durch die Software, an deren Entwicklung wie schon bei VW auch Bosch beteiligt gewesen sein soll, ist die Luftverpestung im Normalbetrieb laut EPA deutlich höher als im Testmodus. Es geht um SUV vom Typ Jeep Grand Cherokee und Pick-up-Trucks der Chrysler-Marke Ram.Das Justizministerium fordert wegen der Verletzung von US-Umweltrecht hohe Strafen und richterliche Unterlassungsanordnungen, weil die betroffenen Fahrzeuge ohne gültige Zertifizierung illegal auf den Straßen unterwegs seien. Noch ist es zu früh, um abzuschätzen, ob der Fall Fiat Chrysler ähnliche Dimensionen annimmt wie Volkswagens "Dieselgate".Für Fiat Chrysler lassen die US-Behörden die Tür für eine Einigung immerhin einen Spalt weit auf. Man werde weiter verhandeln, so die EPA. Bei VW zogen Anschuldigungen der US-Behörden zuerst Klagen von Anwaltskanzleien im Namen von Autobesitzern nach sich, dann folgte die US-Regierung. Bei Fiat Chrysler sollen diese Zivilklagen nun ebenfalls bei einem US-Gericht zum Massenverfahren gebündelt werden. Strafrechtliche Ermittlungen auf Bundesebene und Untersuchungen von einzelnen Generalstaatsanwälten runden die Parallelen zur VW-Affäre ab.Mit dem harten Durchgreifen schickt die US-Justiz auch eine Botschaft an die gesamte Branche: Abgas-Sündern geht es an den Kragen. Das gilt auch für Daimler - denn vom deutschen Hersteller fordern die USA nach Sammelklagen von Kunden ebenfalls Aufklärung. Auch in Deutschland wird gegen den Konzern ermittelt. In diesem Zusammenhang läuft gegen den Zulieferer Bosch ebenfalls ein Verfahren. "Wir ermitteln auch im Fall Daimler gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Beihilfe", sagte ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft dem "Handelsblatt". Ein Bosch-Sprecher sagte: "Wir kooperieren mit den Behörden." Nähere Angaben wollte er am Donnerstag jedoch nicht machen.