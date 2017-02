Bei einem der größten deutschen Stromanbieter hat sich die Chefetage weiter gelichtet. Nach der Entlassung des EWE-Chefs sind nun drei Vorstandsposten frei. Mit der Besetzung will der Aufsichtsrat warten - zunächst sollen Korruptionsvorwürfe geklärt werden.

Oldenburg. Nach der Entlassung von Vorstandschef Matthias Brückmann sind beim Oldenburger Energieanbieter EWE drei von fünf Vorstandsposten unbesetzt. "Wir schauen nun nach vorne und nehmen uns die erforderliche Zeit, die es braucht, um ein kompetentes und kraftvolles Vorstands-Team zusammenzustellen", sagte Aufsichtsratschef Stephan-Andreas Kaulvers.Am späten Mittwochabend hatte das Kontrollgremium einstimmig beschlossen, den bisherigen EWE-Chef wegen "einer Vielzahl diverser grober Verfehlungen" mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt und dem Unternehmen zu entlassen. Neben dem frei gewordenen Chefsessel sind zwei weitere Vorstandsposten bereits seit Monaten unbesetzt. Nach einem vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen Gutachten hat Brückmann unter anderem bei einer Spende von 253 000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko gegen interne Regeln verstoßen. Er hatte die Summe 2016 überweisen lassen, ohne den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates zu informieren. Brückmanns Anwalt, Bernd-Wilhelm Schmitz, kündigte Klage gegen die Abberufung an. "Die gegenüber Herrn Brückmann erhobenen Vorwürfe sind völlig haltlos", schrieb er. "Der Widerruf seiner Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden und die Kündigung seines Anstellungsvertrages sind daher unbegründet." Aufsichtsratschef Kaulvers zeigte sich unbeeindruckt. Er sei sicher, dass die Kündigung bei einer gerichtlichen Prüfung Bestand haben werde. Aufsichtsratsmitglied Immo Schlepper nannte die Entscheidung unumgänglich. "Das war zwingend notwendig aufgrund der Faktenlage".Mit der Besetzung der freien Vorstandsposten will der Aufsichtsrat warten, bis die Korruptionsvorwürfe gegen EWE Netz geklärt sind. Bei der Tochter prüft die Konzernrevision den Verdacht, dass mehrere Führungskräfte über Jahre für Aufträge an fremde Unternehmen Schmiergelder forderten und erhielten. EWE mit rund 9000 Mitarbeitern ist einer der größten Stromanbieter Deutschlands und überwiegend im Besitz von Städten und Landkreisen in Nordwestdeutschland.