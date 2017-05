Hannover. Der weltgrößte Reisekonzern Tui kommt beim Umbau voran. Das Geschäft mit Hotels und Kreuzfahrten liefere starkes Wachstum, sagte Vorstandschef Fritz Joussen am Montag in Hannover. Im Gegensatz zum Veranstaltergeschäft warfen die beiden Sparten von Oktober bis März ordentlich Profit ab. Der Umsatz wuchs um 3,3 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro. Im Winterhalbjahr bremsten allerdings der späte Ostertermin und der Ärger um Tuifly: Der um Sonderposten bereinigte operative Verlust fiel mit 214 Millionen Euro um vier Prozent höher als ein Jahr zuvor aus. Unter dem Strich sank der Konzernverlust im ersten Geschäftshalbjahr um 19 Prozent auf 363 Millionen Euro. Hintergrund sind massenhafte Krankmeldungen bei Tuifly, die den Flugbetrieb im Oktober 2016 zeitweise lahmgelegt hatten: Viele Piloten und Flugbegleiter legten die Arbeit nieder, nachdem bekanntgeworden war, dass Tuifly unter Führung der arabischen Fluglinie Etihad mit der Air-Berlin-Tochter Niki in eine Holding integriert werden soll.