Umstrittene Investments und ein starker Gewinnrückgang: Beim Aktionärstreffen von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gibt es nicht nur Grund zum Feiern. Doch die Stimmung der Fans kann das nicht trüben.

Omaha. Es ist auch nach über fünf Jahrzehnten noch ein einzigartiges Ereignis: Wenn Warren Buffett zum jährlichen Aktionärstreffen lädt, reisen die Anhänger des Starinvestors in Massen aus aller Welt an. Mehr als 30 000 Besucher pilgerten am Wochenende zur 52. Hauptversammlung und versetzten Buffetts beschaulichen Heimatort Omaha im US-Bundesstaat Nebraska in Ausnahmezustand.Zu Buffetts Konglomerat gehören über 80 Firmen - von Versicherern, Einzelhandelsgrößen und Autohäusern bis hin zu Zeitungen und einer Frachteisenbahn. Das wegen ihrer Außergewöhnlichkeit häufig als "Woodstock des Kapitalismus" bezeichnete Treffen ist ein buntes Treiben, das die Event-Halle in einen Buffett-Tempel verwandeln. Von Boxershorts mit seinem Konterfei bis zum Goldschmuck ist hier alles zu haben. Doch diesmal mussten sich der 86-Jährige und sein 93-jähriger Berkshire-Vize Charlie Munger auch unbequemen Themen stellen.Da wären etwa die Beteiligungen an der Großbank Wells Fargo, die in einem Skandal um fingierte Konten stecken, oder der nach einem Passagier-Rauswurf in der Image-Krise steckenden Fluggesellschaft United Airlines. Buffett übte bei der fünfstündigen Frage-und-Antwort-Runde mit Analysten, Journalisten und Aktionären wegen des Umgangs mit der Scheinkonten-Affäre scharfe Kritik an Wells Fargo. Das Geldhaus habe sich "total falsch" verhalten, sagte der "Orakel von Omaha" genannte Investor. "Das Hauptproblem war, dass sie nicht reagiert haben, nachdem sie davon erfuhren." Wells Fargo hatte die unautorisierte Eröffnung von zwei Millionen Spar- und Kreditkarten-Konten zugegeben. Später kam heraus, dass das Management seit Jahren Hinweise dafür hatte.Der Skandal kostete die Bank bereits Millionen an Bußgeldern. Tausende Mitarbeiter wurden gefeuert, auch Vorstandschef John Stumpf. Trotz seiner Kritik steht Buffett zu der Beteiligung. Berkshire hielt zuletzt Aktien im Wert von 25 Milliarden Dollar und ist größter Anteilseigner. Auch andere umstrittene Investments - bei der Luftfahrtgesellschaft United Airlines, aber auch American Express und Coca-Cola - verteidigte Buffett. Die Unternehmen hätten zwar Schwierigkeiten, "aber wir mögen sie sehr gerne", betonte der Großinvestor. Aber auch bei Berkshire Hathaway selbst lief es nicht so rund wie gewohnt. Verglichen mit dem Vorjahreswert fiel der Überschuss im ersten Quartal um 27 Prozent auf 4,06 Milliarden Dollar.Die zahlreichen Anhänger, die dem Ruf ihres Idols folgten, ließen sich die Stimmung nicht verderben. Nüchtern betrachte, gibt es auch wenig Grund zur Beschwerde: Buffett liefert zuverlässig Milliardengewinne. Im Vordergrund der Veranstaltung steht zudem ohnehin traditionell der Starkult um Buffett und die Frage, wer bei Berkshire-Hathaway-Imperium einmal die Nachfolge von Buffett antreten soll.