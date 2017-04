An Monsanto scheiden sich die Geister. Bei der Hauptversammlung von Bayer prallen die unterschiedlichen Positionen zur Übernahme aufeinander. Für die einen gilt sie als Heilsbringer zur Lösung globaler Ernährungsprobleme. Für die anderen ist sie Teufelszeug.

Für viele ist Monsanto heute der Inbegriff einer bestimmten Form der Landwirtschaft, die sie ablehnen. Bayer-Vorstandschef Werner Baumann

Bonn/Leverkusen. Bayer-Chef Werner Baumann hat auf der Hauptversammlung des Konzerns am Freitag alle Vorbehalte von Gegnern der Übernahme von Monsanto durch Bayer vom Tisch gewischt. Zugleich zeigte er sich vor 2500 Aktionären in Bonn zuversichtlich, dass der mit 66 Milliarden Dollar teuerste Zukauf eines deutschen Unternehmens im Ausland vor den Kartellbehörden Bestand haben wird und bis zum Jahresende abgeschlossen werden kann."Die Übernahme passt perfekt zu unserer Strategie", sagte Baumann in seiner Rede, die mehrfach durch Zwischenrufe von Kritikern unterbrochen wurde. Gemeinsam mit dem US-Konzern soll Bayer zum Weltmarktführer bei Pflanzenschutz und Saatgut aufsteigen. So könnte "den Landwirten auf der ganzen Welt ein überzeugendes Produktangebot gemacht werden", betonte der Bayer-Chef mit Blick auf die Herausforderungen bei der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung.Während verschiedene Aktionärsvertreter den Erwerb grundsätzlich positiv bewerteten, wiesen mehrere auf enorme Risiken hin - wie den hohen Kaufpreis, eine ungewisse Zukunft der Kernsparte rund um das Pharmageschäft sowie den schlechten Ruf von Monsanto. "Mit Monsanto muss sich Bayer auf permanenten öffentlichen Gegenwind einstellen", warnte etwa Ingo Speich von Union Investment. Schon vor Beginn des Aktionärstreffens hatten Fusionsgegner ihren Unmut über die Pläne am Versammlungsort geäußert. "BaySanto stoppen" oder "Satte Menschen statt Gewinne" stand auf Transparenten. Der Zusammenschluss bedrohe die bäuerliche Landwirtschaft. Die Kartellbehörden müssten die Fusion verhindern, hieß es in einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.In seiner Rede wandte sich Baumann ausdrücklich an die Kritiker, die nach seiner Einschätzung mit Kampagnen zum negativen Image von Monsanto beigetragen hätten. "Für viele ist Monsanto heute der Inbegriff einer bestimmten Form der Landwirtschaft, die sie ablehnen", sagte der Vorstandsvorsitzende. Gegnern grüner Gentechnik hielt er vor, Ängste zu schüren, für die es keine faktischen Grundlagen gebe. Baumann räumte aber ein, dass das Image von Monsanto eine große Herausforderung für Bayer sei.