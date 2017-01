China gilt nicht gerade als Musterknabe der Weltwirtschaft. Das will Staats- und Parteichef Xi Jinping ändern - und stellt sein Land auf dem Weltwirtschaftsforum geschickt als Retter des Freihandels dar.

Davos. Freundlich lächelnd tritt Xi Jinping vor die Spitzenpolitiker und Wirtschaftsbosse in Davos. Er scheint sich wohlzufühlen im Scheinwerferlicht - der chinesische Staats- und Parteichef ist der Stargast auf dem Weltwirtschaftsforum, auch weil andere Spitzenpolitiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesem Jahr fehlen. Xi nutzt den Moment: Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei gibt den Kämpfer für Freihandel und Globalisierung.Nein zum Protektionismus, ja zum Freihandel - so lautet die Botschaft, die Xi der versammelten Wirtschaftselite mitgebracht hat. In blumigen Bildern, für die die chinesische Sprache berühmt ist, wirbt er um Vertrauen in die internationale Arbeitsteilung, die von vielen Seiten unter Beschuss steht. "In China sagt man gern, dass Honigmelonen aus bitteren Trauben wachsen und dass Dornen und Brennnesseln süße Früchte geben", sagt Xi. "Nichts ist perfekt in der Welt." Natürlich habe die Globalisierung zu neuen Problemen geführt. "Aber das ist kein Grund, sie pauschal abzuwerten oder abzuschreiben." Dabei hegen sogar viele Wirtschaftslenker mittlerweile erhebliche Zweifel am Nutzen der Globalisierung, wie eine Studie der Beratungsgesellschaft PwC zeigt. Die Manager - selbst Spitzenverdiener - sorgen sich besonders um die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich.Unterfüttert werden solche Bedenken nicht zuletzt von populistischen Ankündigungen etwa des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, aus internationalen Freihandelsabkommen auszusteigen und die heimische Wirtschaft mit Strafzöllen abzuschotten. Auch wenn Anthony Scaramucci, so etwas wie der Statthalter des "president-elect" in Davos, versichert: "Wir wollen keine Handelskriege." Xi hingegen meint: "Viele Probleme, die die Welt heute belasten, sind nicht zurückzuführen auf die wirtschaftliche Globalisierung." Die Antwort müsse vielmehr sein, Handelsschranken weiter einzureißen - damit möglichst viele teilhaben am "großen Ozean" der Weltwirtschaft.Es sind schöne, starke Worte, die ganz nach dem Geschmack von WEF-Gründer Klaus Schwab sein dürften. Der ruft im Motto der 47. WEF-Jahrestagung und angesichts von Populismus und wachsender Ungleichheit nach "anpassungsfähigen und verantwortungsbewussten" Anführern. Der Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum unterstreicht den Einsatz Chinas noch.Experten sind aber noch skeptisch, ob der starke Mann aus Peking wirklich hält, was er verspricht. "Aktionen sind lauter als Worte", sagt Nariman Behravesh, Chefökonom von IHS Markit. Xi habe einen guten Start geliefert. "Das macht Hoffnung, aber wir müssen abwarten, was folgt." Denn bislang war China eher für unfaire Handelspraktiken bekannt. Investitionshemmnisse für westliche Firmen, Ideenklau und Dumpingpreise, lauten die immer wieder geäußerten Vorwürfe. Hinzu kommen scharfe Kritik am Umgang mit Menschenrechten, Journalisten, Anwälten und Dissidenten.Dass Xi nach den vielen Negativschlagzeilen der Vergangenheit gerade jetzt vorprescht, ist kein Wunder. Nach der Entscheidung der Briten, die Europäische Union (EU) zu verlassen, und den protektionistischen Trump-Äußerungen ist die Rolle des Kämpfers für Freihandel und Globalisierung unbesetzt. Doch braucht man überhaupt einen Fürsprecher? "Die Globalisierung ist nicht tot, sie muss nur besser rübergebracht werden", sagt Douglas Flint. Der einflussreiche Verwaltungsratschef der britischen Großbank HSBC spricht am Dienstag. Trotz des Beginns um 7 Uhr ist der Saal brechend voll. Es sei nicht genug getan worden für diejenigen, die sich abgehängt fühlen, fährt Flint zwar kritisch fort. Dennoch: Durch die Globalisierung sei "die Welt ein besserer Ort geworden".Flint stellt auch die Frage, ob das Zusammenwachsen der Welt überhaupt gestoppt werde könnte. Früher sei es um die Verlagerung von Fabriken gegangen, doch die Zeiten hätten sich geändert: "Ich weiß nicht, wie man in einer digitalen Welt Grenzen errichten will." Heute sei es etwa eine Selbstverständlichkeit, online einzukaufen - er führte Schuhe als Beispiel an. "Die Kunden haben keine Ahnung, wo sie hergestellt wurden." Sie hätten auch keine Ahnung über Lieferketten oder das Steuerrecht. "Sie wissen nur: Die Schuhe haben 45 Dollar gekostet und sind in einem Paket angekommen."