Eine Apotheke gehört für viele zu einem Ort wie die Bäckerei oder der Friseur. Doch in Deutschland geht die Zahl der Apotheken stetig zurück - das macht sich besonders auf dem Land bemerkbar.

Liefer-Touren in die Dörfer

Städte attraktiver

Neuzelle. Eigentlich könnte Annerose Zerbe-Kunst ihre Rente genießen. Doch die 66-Jährige leitet weiter Tag für Tag ihre Apotheke im brandenburgischen Neuzelle im Grenzgebiet zu Polen. "Ich würde gerne aufhören", sagt sie. Schon vor Jahren begann die Apothekerin die Suche nach einem Nachfolger - mit Anzeigen in Zeitungen und Internet und mit Hilfe ihrer Kontakte in der Pharmaziebranche. Vergeblich. Das ist kein Einzelfall. In Deutschland sinkt die Zahl der Apotheken stetig.Zu Jahresbeginn gab es laut dem Deutschen Apothekerverband (DAV) bundesweit 20 023 Apotheken, so wenige wie nie seit der Wiedervereinigung. In den vergangenen Jahren seien je etwa 200 Apotheken weggefallen - zum Jahresende könnte die Zahl deutlich unter 20 000 liegen. "Rückgänge gab es in allen Bundesländern", sagt DAV-Vorsitzender Fritz Becker. "Aber sie haben für die Patienten unterschiedliche Auswirkungen: Gerade in strukturschwachen Regionen, in ländlichen Gemeinden, aber auch in Außenbezirken und Wohngebieten von Großstädten müssen wir wachsam bleiben." Versorgungslücken gebe es nicht, aber es dürften auch keine entstehen.Der Erholungsort Neuzelle ist mit seiner barocken Klosteranlage ein Touristenmagnet in der Region. Mittendrin liegt Zerbe-Kunsts Apotheke, es ist die einzige im Ort. Im Sommer kämen Radtouristen, die Mittel gegen Sitzbeschwerden kauften. Aber vor allem lebe sie von der Stammkundschaft. Sie versorge auch mit Liefer-Touren ältere Menschen in umliegenden Dörfern.Apotheken in ländlichen Regionen, die abgelegene Ortschaften mitbetreuen, behelfen sich mit Rezeptsammelstellen. Das Prinzip funktioniert so ähnlich wie ein Briefkasten: Täglich werden die verschlossenen Behälter an einer öffentlich zugänglichen Stelle geleert, Patienten werfen ihre Rezepte dort hinein. Danach werden die Medikamente von der Apotheke besorgt und ausgeliefert. In Sachsen etwa gab es 2016 laut der Landesapothekerkammer 86 Rezeptsammelstellen. Die Zahl sei seit Jahren konstant. Bei Apotheken seien sie beliebt, es gebe viele Bewerber auf die Standorte. In Brandenburg erwartet die Landesapothekerkammer, dass die Zahl der Rezeptsammelstellen in den nächsten Jahren steigt.Warum ist es so schwierig, in Neuzelle einen Nachfolger zu finden? "Die Grenzregion und das Land sind große Hürden", sagt Apothekerin Zerbe-Kunst. Großstädte seien für viele Kollegen attraktiver. Zerbe-Kunst beschäftigt vier Mitarbeiter, aber kein Apotheker ist darunter. Und nur mit dieser Berufsausbildung und Zulassung darf man laut Gesetz eine Apotheke betreiben. "Ich mache erstmal weiter, so lange ich kann", sagt Zerbe-Kunst. Wenn sie aufhört, müsste im schlimmsten Fall die Apotheke geschlossen werden.