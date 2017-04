Nach zwei Verlustjahren will das Frankfurter Unternehmen wieder Gewinn machen. Der Jahresauftakt war schon einmal vielversprechend. Alle Baustellen hat die Deutsche Bank aber noch nicht abgearbeitet.

"Noch viel zu tun"

Erträge deutlich geringer

Frankfurt. (dpa) Mit einem Gewinnsprung im ersten Quartal hat die Deutsche Bank den Grundstein für die Rückkehr in die schwarzen Zahlen im laufenden Jahr gelegt. Deutschlands größte Bank könne "mit einer guten Portion Optimismus in das weitere Geschäftsjahr schauen", bilanzierte Vorstandschef John Cryan am Donnerstag in Frankfurt. "Wir kommen beim Umbau der Bank sehr gut voran." Zudem kehrten nach der Unruhe im Herbst - als Sorgen um die Solidität des Frankfurter Konzerns aufgekommen waren - die Kunden zurück.Im ersten Quartal 2017 verdiente das Institut vor Steuern 878 Millionen Euro und damit 52 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Unter dem Strich lag der Gewinn mit 575 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so hoch wie im ersten Quartal des Vorjahres (236 Millionen Euro). "Ich bin zufrieden mit unserem Start ins Jahr 2017", erklärte Cryan. "Wir haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass die Deutsche Bank wieder gute Ergebnisse liefern kann."Die vergangenen beiden Jahre endeten jeweils mit Milliardenverlusten. Die aktuellen Zahlen zeigten jedoch auch, dass "noch viel zu tun" sei, schränkte Cryan ein. Zum Vergleich: Die großen Banken in den USA fuhren im ersten Quartal Milliardengewinne ein. Bei den Frankfurtern glichen der Anleihenhandel und ein besser laufendes Investmentbanking Schwächen im Aktienhandel und bei der Tochter Postbank aus. Gleichzeitig ging die Risikovorsorge im Kreditgeschäft zurück. Zudem wirkten sich Einsparungen positiv aus. Die Vermögensverwaltungs-Sparte Deutsche Asset Management, die vor allem für ihre DWS-Fonds bekannt ist, verzeichnete Nettozuflüsse von 5 Milliarden Euro. Im Rahmen der Neuaufstellung soll die Deutsche Asset teilweise an die Börse gebracht werden. Die Vorbereitungen dazu verliefen "vielversprechend", berichtete Cryan. Allerdings waren die Anleger trotz vieler Fortschritte unzufrieden. Die Aktie der Deutschen Bank fiel am Vormittag um mehr als 3 Prozent. Analyst Andrew Coombs von der Citigroup sprach von enttäuschenden Gewinnen in fast allen Sparten. Er verwies darauf, dass die US-Konkurrenz etwa im Anleihenhandel noch besser abgeschnitten habe. Barclays-Analyst Kiri Vijayarajah bemängelte die Kosten im Kapitalmarktgeschäft.Dass bei der Deutschen Bank die Erträge - also die gesamten Einnahmen - im Quartalsvergleich um 9 Prozent auf gut 7,3 Milliarden Euro absackten, erklärte Bankchef Cryan im Wesentlichen mit einem buchhalterischen Effekt aus der Neubewertung von Schulden. Tempo macht das Management bei der Verkleinerung des Filialnetzes: 130 von bundesweit 188 Zweigstellen, die auf der Streichliste stehen, seien bereits geschlossen.Die Anzahl der Mitarbeiter sank in den drei Monaten seit Jahresende 2016 konzernweit um knapp 1600 auf 98 177 Vollzeitkräfte. Bei den Rechtsstreitigkeiten, die die Bank jahrelang erheblich belasteten, sind die größten Brocken aus dem Weg geräumt - unter anderem mit einer Milliardenstrafe in den USA wegen dubioser Hypothekengeschäfte aus Zeiten vor der Finanzkrise 2007/2008.

