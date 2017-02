Der Diesel-Skandal? Eine reine VW-Sache, könnte man meinen. Doch auch der Autozulieferer Bosch steckt mit drin. Der Stuttgarter Konzern geriet ins Visier der US-Justiz - und muss jetzt zahlen.

San Francisco/Stuttgart. Im Dieselskandal hat sich der VW-Lieferant Bosch auf die Zahlung einer Millionensumme verpflichtet. Man habe sich mit Klägern in den USA auf einen Vergleich über 327,5 Millionen Dollar (304 Millionen Euro) geeinigt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Vergleich mit den geschädigten Diesel-Nutzern war bereits im Dezember bekanntgeworden, nun wurde die Höhe der Zahlung genannt. Bosch hatte Software an Volkswagen geliefert, mit welcher der Wolfsburger Autobauer Abgaswerte manipuliert hat. Betroffen waren Autos der Marken VW, Audi und Porsche. Im Gegensatz zu VW hat Bosch kein Fehlverhalten eingeräumt, dies bleibt auch nach dem Vergleich so.Aus Expertensicht wäre ein Zivilprozess in den USA mit hohen Risiken und entsprechender Unsicherheit verbunden gewesen. Zuvor hatte Bosch 750 Millionen Euro für rechtliche Risiken zurückgelegt. Nach dem Vergleich laufen strafrechtliche Ermittlungen in den USA weiter. Damit der Vergleich gültig wird, bedarf es noch der Zustimmung des Gerichts. Das könnte sich bis Mai hinziehen.Volkswagen hat in den USA zur Bewältigung des Abgas-Skandals einer weiteren Milliardenzahlung zugestimmt. Damit sollten betroffene Kunden entschädigt werden, teilte VW am Mittwoch in Wolfsburg mit. Demnach zahlt VW Besitzern von Dieselfahrzeugen mit 3-Liter-Motoren im Zuge von Rückkäufen insgesamt bis zu 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro). VW will damit einen Vergleich mit privaten Klägern erreichen. Der Konzern hatte bereits kurz vor Weihnachten bei den Fahrzeugen mit 3-Liter-Motoren eine Grundsatzeinigung mit US-Klägern erzielt. Dabei ging es um Reparaturen, Rückkäufe und Entschädigungen bei insgesamt gut 80 000 Fahrzeugen. Es handelt sich dabei um größere Autos aus dem VW-Konzern wie Porsche Cayenne, VW Touareg und verschiedene Audi-Modelle.Für ältere Modelljahrgänge gilt das Angebot des Rückkaufs, dies betrifft laut VW 20 000 Fahrzeuge. Für Fahrzeuge jüngeren Modelldatums will Volkswagen im Zuge eines Rückrufs eine technische Anpassung an die Emissionsnormen vornehmen, dies betreffe 58 000 Autos. Falls die US-Behörden aber kein grünes Licht für Reparaturen dieser Fahrzeuggruppe erteilen, will VW auch für diese Fahrzeuge einen Rückkauf anbieten. In diesem Fall könnten die Zahlungen für VW auf mehr als 4 Milliarden Dollar steigen.