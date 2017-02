Freizeit Dieterskirchen

08.02.2017

6

0 08.02.2017

Viele Aktivitäten und eine gestiegene Mitgliederzahl belegen, dass die Schützengesellschaft "Freischütz" ein attraktiver Verein ist. Auch sportlich mischen sie vorne mit, denn nicht nur der Gaukönig kommt aus ihren Reihen.

Neuwahlen Michael Forster, 1. Schützenmeister; Josef Markl, 2. Schützenmeister; Markus Forster, Kassier; Roswitha Lindl, Schriftführerin; Johann Lindl, Jugendleiter. Beisitzer: Thomas Zimmermann, Rainer Lindner, Markus Markl, Georg Schwingl. (weu)

Bei der Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus war Schützenmeister Michael Forster deutlich stolz auf seine Mannschaft. Er begrüßte besonders Ehrenschützenmeister Johann Lindl und stellvertretenden Bürgermeister Michael Albang.Forsters Bericht zeigte, neben einer stattlichen Anzahl an verschiedenen Schießveranstaltungen, auch eine Fülle an gesellschaftlichen Ereignissen auf - von den eifrigen Mitgliedern organisiert oder besucht. Die Installation von Pfarrer Markus Urban, das Jubiläum "90 Jahre KLJB Dieterskirchen",der Heimatempfang und die Primiz von Thomas Fischer, der Weinabend der Feuerwehr und die Fahrradorientierungsfahrt gehörten zu den Höhepunkten des Vorjahres. Der Vereinsausflug in den Bayerischen Wald mit Besuch einer Motorrad-Raritätensammlung wurde sehr gut angenommen und hat das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.Im Rahmen des Ferienprogramms fand für die Jugendlichen ein Schnupperschießen mit Pizzaessen statt. Die Damen des Vereins zeigten unter anderem beim Valentinsschießen in Zangenstein und dem Muttertagsschießen ihr Können. Die Böllerschützen hatten beim Neujahrsanschießen in Pirkhof, der Primiz, dem Oldtimertreffen in Gartenried und weiteren Veranstaltungen ihren Einsatz. Auch die Schießleistungen des 83 Mitglieder starken Vereins können sich sehen lassen. Schützenkönig wurde Georg Schwingl und Schützenliesl wurde Anja Lehneis. Als Jugendkönig qualifizierte sich Maria Forster, als Schülerkönig Hannah Lindner. Die Silvesterscheibe gewann Rainer Lindner.Beim Gauschießen in Neunburg erreichten die "Freischützen" den dritten Platz. Georg Schwingl nahm die Gaukönigswürden mit nach Hause, Anja Lehneis wurde beim Gauliesl-Schießen Dritte. Markus Forster legte die finanzielle Seite des Vereins, der auf gesunden Beinen steht, dar. Stellvertretender Bürgermeister Michael Albang betonte in seinem Grußwort die Bedeutung eines aktiven Vereinslebens für die Gemeinde. Er nannte besonders auch die Böllerschützen, welche die Feste stilvoll umrahmen. Sein Dank galt der gesamten Vorstandschaft. Unter der souveränen Leitung von Josef Zwack wurden die Neuwahlen zügig durchgeführt. Die bewährte Führungsmannschaft der "Freischützen" wurde in allen Ämtern wiedergewählt.