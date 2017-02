Freizeit Dieterskirchen

06.02.2017

6

0 06.02.2017

Der TSV-Sportlerball bleibt der Faschingshöhepunkt in Dieterskirchen. Für die Würze der "Ballsuppe" setzten die Organisatoren auf die bewährte Mischung. Tränen in die Augen trieb allerdings die neue Abteilung "Dancing FSK 18".

Unbeholfen bis grazil

Die fünfte Jahreszeit ist in Dieterskirchen angekommen, und das mit voller Macht. Die bunt dekorierte Schulturnhalle erwies sich wieder als wahrer Besuchermagnet. Pünktlich um 20.30 Uhr griff Bandleader Tobias Obermeier in die Tasten seines Keyboards und Uwe, Mathias und Thomas, die restlichen "Breznsalzer" folgten. Bereits früh war der Tanzboden richtig gut frequentiert und wie schon in den letzten Jahren wurde schnell klar, dass die Musiker "das Salz in der Sportlerball-Suppe" sind, die es dann auch den ganzen Abend verstanden, genau die richtige Stimmungswürze im Saal zu verstreuen.Ob Oldies oder Evergreens, volkstümliche Dauerbrenner oder die neuesten Hits, sie rockten den Ball. Zur ausgelassenen Stimmung trugen eine sehr große Anzahl und die Vielfalt von Masken bei. Vor allem Themengruppen waren vermehrt zu beobachten. Keine Überraschung war dann auch der Ausgang der Maskenprämierung, bei der die Tanzfläche fast zu klein geraten schien. Jurysprecher Erhard Fischer verkündete, dass "Asterix sucht Obelix" (Neunburger "Ameno-Signum"), das Rennen vor den "Super-Mario-Brothers" und den "Einhörnern" machten. Doch auch "Rocky Balboa samt Adriane und Gegner", "Dr. Mabuse" und "Biene Maja" sowie alle anderen Maschkerer gingen nicht leer aus und wurden mit "Hochprozentigem" belohnt."It's TSV-Showtime", lautete die Ankündigung von TSV-Vorsitzenden Robert Becher. Er erzählte eingangs von der Rückläufigkeit des Tanzsports in der Turnabteilung. Die Bemühungen, diese Sparte wieder aufleben zu lassen, waren von Erfolg gekrönt und so konnte er voller Stolz den ersten öffentlichen Auftritt der neuen Abteilung "Dancing FSK 18" ankündigen. Dann betraten Sebine (Sebastian Weingärtner), Bruni (Sebastian Brunner), Felicitas (Felix Kulzer), Florentina (Florian Russ), Marca (Marco Held), Felix der Baumeister (Felix Held) und Abteilungsleiter Jonny (Johannes Elsner) die Bühne. Graziöse Tanzbewegungen lösten unbeholfene Verrenkungen ab, es gab erotische Momente und akrobatische Elemente, eingebettet in eine umwerfende Choreographie. Der Saal brodelte. Da durfte natürlich eine Zugabe nicht fehlen und ein tosender Applaus, der auch Nicole Hutzler galt, welche die Einlage mit den Akteuren einstudiert hatte.Abkühlung von diesem Stimmungszünder gab es in der Bar, die ganz im Stil der 90er-Jahre bunt und schrill dekoriert war. Die Barkeeper warteten mit coolen Drinks aus der Gegenwart auf. Im Saal kündigte Michael Welnhofer seine Mädels der Oberviechtacher Tanzgruppe "Grün-Weiß" an. In ihrer Mitternachtsshow stand "Das Phantom der Oper" im Mittelpunkt. Sie rissen mit ihrem Können das Publikum mit und ließen den Sportlerball 2017 wieder zu einem vollen Erfolg werden.