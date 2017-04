Kultur Dieterskirchen

Das gesellschaftliche Leben in Dieterskirchen ist ohne den Musikverein nicht mehr vorzustellen. Damit dies so bleibt, betreibt der Verein eine hervorragende Nachwuchsarbeit.

Breites Repertoire

Für wohltätigen Zweck

Von dem Erfolg der Musiker unter der Leitung von Jürgen Lößl konnten sich Eltern, Großeltern und Freunde des Vereins beim Vorspielkonzert im Hexenhäusl überzeugen.Bei diesem Konzert soll der Nachwuchs im Alter von 7 bis 15 Jahren auch lernen, vor Publikum zu spielen und Selbstsicherheit zu erlangen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Georg Bergschneider eröffnete die Jugendkapelle mit einem flotten Marsch den musikalischen Nachmittag und Jürgen Lößl stellte das Programm vor, bei dem die jungen Musiker als Solisten, im Duett oder als Gruppe ihr Können zeigten.Hermann Lößl, Katharina Ruhland, Anna-Lena Ruhland, Susanne Hutzler und Erwin Wutz, die das Ausbilderteam komplettieren, unterstützten ihre Schützlinge bei den Vorträgen. Den ersten Teil des Nachmittags bestritten die Musiker, die erst seit kurzem ein Instrument lernen auf Schlagzeug sowie Holz - und Blechblasinstrumenten. "Winter ade", "Auf der Mauer" und "Der Kuckuck und der Esel" befanden sich in ihrem Repertoire. Vor der Pause glänzte die Nachwuchsgruppe, die seit einem Jahr musikalische Ausbildung genießt, mit Stücken wie dem "Musikantenmarsch", "Aura Lee" und "Freude schöner Götterfunken".Im zweiten Teil des Vorspielnachmittags zeigten die Musikschüler, die bereits auf eine längere Ausbildung zurückblicken können, klassische Stücke wie ein Menuett, die Stern-Polka und den Trommelmarsch. Den Abschluss bildete ein kleines Konzert der Jugendblaskapelle, welche die Stücke "I will follow him" "Pirates oft the Carribeans" und "Final Countdown" souverän spielten und das hohe Ausbildungsniveau demonstrierten.Nach dem wohlverdienten langen Applaus folgte als Zugabe die "Whats-App-Polka". Neben dem Hörgenuss gab es zur Abrundung des Nachmittags auch einen Gaumenschmaus.Ein Kuchenbuffet, von den Eltern der Musikschüler zubereitet, fand zusammen mit gesponsertem Kaffee vom Wirt Gerald Scheitinger reißenden Absatz und brachte Spenden für einen wohltätigen Zweck ein.