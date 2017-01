Politik Dieterskirchen

Wie können wir unsere Gemeinde attraktiver machen und sie weiterentwickeln? Mit dieser Grundsatzfrage trafen sich etwa 30 Interessierte zu einer Ideenschmiede. Zunächst wurden die Problemfelder thematisiert.

Imagefilm bis Liegewiese

Glasschleifen-Wanderweg

Bürgermeister Hans Graßl begrüßte Gemeinderäte, Vertreter von Vereinen und Schule sowie weitere interessierte Bürger im "Hexenhäusl". Die Moderation übernahm Dr. Markus Lemberger, der auf Vermittlung von Richard Brunner nach Dieterskirchen gekommen war. Unter dem Motto "Geht nicht, gibt's nicht" sollten die Gäste ihre Ideen vorbringen, die Dr. Lemberger aufnotierte und einordnete.Der 41-Jährige ist im Landkreis Cham für die Regionalentwicklung zuständig. Er sammelte zunächst die Gründe, warum die Bürger gerne hier leben und warum die Gemeinde für sie attraktiv ist. Aktive Vereine, ein schönes Zuhause, Heimatliebe, Natur und guter sozialer Zusammenhalt wurden genannt. Im nächsten Schritt wurden die Herausforderungen betrachtet, vor denen man in zehn oder zwanzig Jahren stehen wird. Hier äußerten sich die Teilnehmer sehr realistisch und sahen Landflucht, Abwanderung der Jungen, geringe Freizeitbeschäftigungen für Kinder und Senioren, Ärztemangel, fehlende Nahversorgung und geringe Berufschancen als mögliche Problemfelder. Das führte zu der Sparte "Ideen", die zahlreich vorgebracht und von Dr. Lemberger in Überbegriffe eingeordnet wurden. Einig war man sich darin, die Aufmerksamkeit in den Medien auf den Ort Dieterskirchen zu richten, und die Gemeinde nicht nur als Teil der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg zu sehen. Eigenwerbung in Form eines aussagekräftigen Internetauftritts, eines Imagefilms und einer Handy-App würde sich anbieten. Viele Ideen wie Gemeindebücherei, Badeweiher mit Liegewiese, "Repair-Café", Kurse für Internet und neue Techniken, gemeindeübergreifende Feste mit verschiedenen Musikkapellen und Tag des offenen Bauplatzes sprudelten nur so hervor.Durch Dr. Lembergers Moderation wurden einige Punkte besonders herausgestellt, die bereits vorhanden oder angelegt sind, und die man weiter ausbauen sollte. Sternwarte und Obstlehrpfad könnte man verbinden und in ein Netz von Wanderwegen integrieren. Mit der Idee, einen Glasschleifen-Wanderweg im Bereich Hohenthal/Wellenthal auszubauen und die Anbindung an den überregionalen Goldsteig-Wanderweg zu ermöglichen, könne man auch mehr Wanderer in die Region bringen. Als weitere Schwerpunkte wurden ein Trimm-Dich-Pfad oder Bewegungspark sowie der Ausbau des Ferienprogramms am Nachmittag in kleinen Gruppen behandelt.Zur Dokumentation der Veranstaltung wird Dr. Lemberger die Ideen ausarbeiten und übersichtlich zusammenstellen, so dass der Gemeinde ein Papier vorliegt, das Anregungen enthält und jederzeit ausgebaut werden kann. Bürgermeister Graßl drückte seine Hoffnung aus, beim nächsten Treffen noch mehr Interessierte begrüßen zu können.