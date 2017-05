Politik Dieterskirchen

05.05.2017

Mit soliden Zahlen geht die Gemeinde Dieterskirchen ins Haushaltsjahr 2017. Geplante Investitionen können ohne Kredite gestemmt werden, außerdem geht der Schuldenabbau weiter. Im nächsten Jahr soll ein Projekt den Wohnbausektor ankurbeln.

Mehr Kinder, mehr Geld

"Horneckfeld" erschließen

Eckdaten zum Haushaltsplan Gesamtvolumen: 2,0 Millionen Euro; Verwaltungshaushalt: 1,52 Millionen Euro; Vermögenshaushalt: 481 000 Euro. Hebesätze für Gemeindesteuern: Grundsteuer A/B: 350 Prozentpunkte, Gewerbesteuer: 350 Prozentpunkte.



Wichtige Einnahmen: Einkommensteuer 455 000 Euro; Schlüsselzuweisung 343 000 Euro; Zuweisungen 175 150 Euro; Gewerbesteuer 125 000 Euro.



Bedeutende Ausgaben: Personalausgaben 368 900 Euro; Kreisumlage 367 500 Euro; Verwaltungs- und Betriebsaufwand 232 650 Euro; VG-Umlage 182 000 Euro. Schulden: 725 662 Euro (zum Jahresende erwartet); Pro-Kopf-Verschuldung: 717,77 Euro. Zuführung zum Vermögenshaushalt: 167 500 Euro; die Mindestzuführung (67 900 Euro) wird deutlich übertroffen. Rücklagen: 110 105 Euro (am Jahresende), heuer Entnahme von 41 800 Euro.



Einige Investitionen: Energetische Sanierung Rathaus 245 000 Euro; Abwasseranlage 47 500 Euro; Mehrgenerationenspielplatz 25 000 Euro. (mp)

Zu Diskussionen und Gegenstimmen gab das Zahlenwerk den Gemeinderäten um Bürgermeister Hans Graßl keinen Anlass: Mit einem Ergebnis von 13:0 ging der Etat, der ein Gesamtvolumen von rund zwei Millionen Euro aufweist, über den Ratstisch. Zuvor hatte Kämmerin Martina Held die verschiedenen Posten ausführlich erläutert.Der Blick auf die Einnahmen zeigte, dass durch Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen knapp 800 000 Euro an die Gemeinde fließen. Für ein Plus sorgt auch der Kindergarten: Da die Zahl der betreuten Buben und Mädchen gestiegen ist, gibt es 33 000 Euro mehr Betriebskostenförderung und es werden 3000 Euro zusätzliche Gebühren bezahlt.Bei den Ausgaben sind die Personalkosten der größte Brocken: Knapp 369 000 Euro hat Dieterskirchen aufzubringen - 40 000 Euro mehr als im Vorjahr. Auslöser sind Stundenerhöhungen wegen der gestiegenen Zahl an Kindern sowie die Einstellung einer zusätzlichen Kraft. Auch eine Tariferhöhung schlägt durch. Von der Senkung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt hat die Gemeinde nichts. Im Gegenteil: Die hohe Steuerkraft beschert eine Erhöhung um 5750 Euro, insgesamt wird die Umlage bei 367 500 Euro liegen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Kreisumlage damit erstmals die Summe der Schlüsselzuweisung (343 000 Euro) übertrifft.Bei den Investitionen sind heuer für die energetische Sanierung des Rathaushauses 245 000 Euro eingeplant, für den Abwasser-Bereich sind 47 000 Euro vorgesehen. Dabei sind unter anderem die Anschaffung eines Kanalkatasters, Ausrüstungsgegenstände sowie Hausanschlüsse vorgesehen. Für die Schaffung eines Mehrgenerationenspielplatzes stehen 25 000 Euro bereit.Auf Kurs bleibt Dieterskirchen beim Abstieg vom Schuldenberg. Mit geplanten Tilgungen von rund 84 000 Euro, wird erwartet, dass sich die roten Zahlen bis zum Jahresende auf 725 662 Euro reduzieren. Noch 2013 hatte die Gemeinde rund eine Million Euro an "Miesen" auf dem Buckel. "Die Richtung stimmt", kommentierte Zweite Bürgermeister Richard Brunner. Kämmerin Held freute es, dass sich die Gemeinde bei der Pro-Kopf-Verschuldung dem Landesdurchschnitt annähert: Dieser lag zuletzt bei 627 Euro pro Einwohner, in Dieterskirchen liegt dieser Wert noch bei 717,77 Euro. Grundlage ist eine Einwohnerzahl von 1011 Bürgern. Jeweils einstimmig sind auch die Finanzplanung und das Investitionsprogramm bis 2020 und die Haushaltssatzung verabschiedet worden.Unter anderem sieht das Investitionsprogramm für 2018 eine Summe von 251 000 Euro für die Straßenerschließung im Baugebiet "Horneckfeld" vor. Mit einem einstimmigen Beschluss bekräftigte das Gremium das Vorhaben, von dem sich die Gemeinde einen Schub beim Verkauf der Bauparzellen erwartet. Laut einer Schätzung des Ingenieurbüros Weiß (Neunburg) werde bei der Gesamterschließung mit Kosten von circa 350 000 Euro gerechnet.