10.05.2017

Nicht nur der Etat für 2017, auch das vergangene Haushaltsjahr rückte in der Sitzung des Gemeinderats in den Fokus: Der Blick auf das Rechnungsergebnis 2016 offenbarte eine positive Entwicklung der Gemeindefinanzen. "Die Zahlen schauen ganz gut aus", kommentierte Kämmerin Martina Held, als sie die Jahresrechnung vorlegte. Im Vergleich zum Haushaltsansatz lagen Gewerbesteuer- und Einkommensteuer um insgesamt 54 000 Euro über der Prognose. Neben diesen Mehreinnahmen ergaben sich auch Einsparungen beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand von rund 42 000 Euro.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde um über 137 000 Euro - 300 000 Euro statt der geplanten 162 350 Euro - übertroffen. Der Schuldenstand war am Jahresende auf 809 000 Euro gerutscht. Nicht benötigt wurde eine geplante Rücklagenentnahme von 19 850 Euro. Das Gremium nahm die Jahresrechnung zur Kenntnis, nun kann der Prüfungsausschuss das Zahlenwerk unter die Lupe nehmen.Einstimmig hat das Gremium die Wandverkleidung in der Grundschul-Turnhalle auf den Weg gebracht. Zur Erfüllung einer Din-Forderung soll das Klinkermauerwerk verputzt werden. Die Verwaltung wird dazu drei Angebote einholen. Die Räte ermächtigten den Bürgermeister, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.Ohne Gegenstimme wurden mehrere Bauanträge verabschiedet: Ausbau des Dachgeschosses und Errichtung von zwei Schleppdachgauben durch Christian Walbrun in der Dietholdstraße in Dieterskirchen, Errichtung einer Kälberstallung durch Birgit Neubauer auf dem Grundstück Flurnummer 129 in der Gemarkung Weislitz, Errichtung einer Werkstatt und eines Futterslagers durch Andreas Schwender auf dem Grundstück Flurnummer 515 in der Gemarkung Bach, Sanierung und Erweiterung des Autohauses durch Andreas Bauried auf den Grundstücken mit der Flurnummer 30 und 32 sowie auf einem Teilbereich von Flurnummer 23.