Politik Dieterskirchen

15.05.2017

37

0 15.05.201737

Die Sanierung von Rathaus, Kriegerdenkmal und Friedhofsmauer sowie der Umbau des Spielplatzes reißen in Dieterskirchen kein "Loch" in den Haushalt. Über die Arbeit im Gemeinderat informierte Johann Lindl von den Freien Wählern. Die Neuwahlen gingen flott voran.

Gemeinde entwickeln

Ohne neue Schulden

Neuwahlen 1. Vorsitzender: Johann Lindl; 2. Vorsitzender: Josef Zwack; Schriftführer: Alois Fischer; Kassier: Hans Kraus. Als Beisitzer fungieren Martin Krammer, Roswitha Lindl und Thomas Köppl. Kassenprüfer sind Gerhard Bauer und Hans Baier. (weu)

Zur Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Dieterskirchen hatte Vorsitzender Johann Lindl ins "Genusswerk Schöberl" eingeladen. Die Gruppe umfasst 41 Mitglieder. In seinem Rechenschaftsbericht ging er auf die Teilnahme an den Kreissitzungen der Freien Wähler ein sowie auf die Wahl des Bundestagskandidaten des Kreises Schwandorf/Cham, die auf Frank Aumeier fiel.Am Festakt zum 60-jährigen Jubiläum der Parteilosen Wählergemeinschaft Oberviechtach nahm eine Abordnung teil. Auch die Arbeit im Gemeinderat stand im Fokus der Versammlung.Lindl berichtete vom Zukunfts-Symposium, bei dem Ideen gesammelt wurden, wie die Gemeinde gut in die Zukunft gehen könne. Die Vorschläge der Bürger und Vereinsvertreter wurden gesammelt und dokumentiert. In einem nächsten Schritt sollen Schwerpunkte herausgearbeitet werden, die sich umsetzen lassen.Der Haushaltsplan sehe schwerpunktmäßig die energetische Sanierung des Rathauses vor, zu dem es bei einem Kostenvoranschlag von 350 000 Euro ganze 260 000 Euro Förderung aus dem KIP-Programm gebe. Sanierung des Kriegerdenkmals, Ausbau des Kinderspielplatzes zum Mehrgenerationenplatz und Reparatur der Friedhofsmauer sind neben der Erschließung des Baugebiets "Am Horneckfeld" weitere Punkte, die im Haushalt verankert sind."Wir kommen ohne Neuverschuldung aus und bauen den Schuldenstand seit fünf Jahren ab", freute sich Lindl. Die Neuwahlen gingen flott über die Bühne, denn die bewährte Vorstandschaft erhielt erneut das Vertrauen. Eine Satzungsänderung bezüglich der Gratulation bei runden Geburtstagen wurde beschlossen. Demnach werden alle Mitglieder zum 60. und 70. Geburtstag und dann im Fünf-Jahres-Turnus besucht, die Ausnahme bei Vorstands- und Gemeinderatsmitgliedern (Gratulation bereits ab dem 50. Geburtstag) gibt es nicht mehr.Lindl lud abschließend zur Sommerveranstaltung am Sonntag, 17. September, in das Zoigl-Museum ein.