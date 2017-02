Politik Dieterskirchen

17.02.2017

1

0 17.02.2017

Die Gemeinde Dieterskirchen will Temposündern auf den Zahn fühlen und überträgt die Verkehrsüberwachung einem kommunalen Zweckverband. Einmal pro Monat soll in Zukunft geblitzt werden. Bürgermeister Hans Graßl erhofft sich einen positiven Nebeneffekt.

Überschuss für Gemeinde

Regionalplan nachbessern

Wie Verwaltungsleiter André Schille am Donnerstag im Gemeinderat erläuterte, solle die Überwachung des fließenden und des ruhenden Verkehrs dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz übertragen werden. Dieser übernehme auch die Sachbearbeitung der Fälle. Die Verwaltung empfehle zwei Tempo-Messungen im Monat für jeweils drei oder sechs Stunden.Von den Bußgeldern würden die Kosten für die Messung (Fahrzeug, Blitzgerät etc.) abgezogen, einen Überschuss erhalte die Gemeinde. Für die Überwachung des fließenden Verkehrs verlange der Zweckverband 99 Euro pro Stunde, je Fall fielen 9,90 Euro an. Schille verwies darauf, dass die zuständige Polizeiinspektion in Neunburg wegen ihrer Personalstärke keine regelmäßigen Kontrollen sicherstellen könne.Gemeinderat Johann Lintl kritisierte, dass der Freistaat hier nicht in der Lage sei, seiner Aufgabe nachzukommen und so ein "Hilfssherifftum" fördere. "Durch Dieterskirchen wird schon sehr schnell gefahren", erkannte Ratsmitglied Andreas Eckl. Erhard Fischer forderte, die Bußgelder "mit Maß und Ziel zu erheben". Der Verdienst dürfe dabei nicht im Vordergrund stehen. Rundweg abgelehnt wurde die Überwachung des ruhenden Verkehrs, hier sahen die Räte keinen Bedarf.Bürgermeister Hans Graßl erachtete eine Überwachung einmal monatlich für ausreichend - "dann kann wohl niemand von Wegelagerei sprechen". Viel wichtiger sei es, die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten. "Es geht uns nicht ums Geld", betonte Graßl. Er glaubt aber, dass es so gelingen könne, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Der Beschluss fiel schließlich einstimmig, über den endgültigen Beitritt zum Zweckverband wird in der Gemeinschaftsversammlung abgestimmt.Deutlich sinken könnte demnächst die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Staatsstraße 2398 innerorts von Dieterskirchen. Der Bürgermeister informierte, dass die Verwaltung beim Staatlichen Bauamt für den Abschnitt bei der Grundschule eine Tempo-30-Regelung beantragt hat. Bisher darf hier mit 50 km/h gefahren werden, allerdings hatten sich bei Tempomessungen in der Vergangenheit immer wieder gravierende Verstöße offenbart. Angeregt wurde eine Verlegung der Ortseingangstafel auf Höhe der Zufahrt zur Sternwarte.Einwände erhebt die Gemeinde zur 27. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord im Kapitel "Verkehr". Für die künftige Vernetzung der Region wurde unter anderem eine Verbesserung der Staatsstraße 2398 (verläuft durch Dieterskirchen) sowie der Ausbau weiterer wichtiger Verkehrsachsen in Richtung A93 und B85 angemahnt. Auch auf die Anbindung an den Schienenverkehr über den Bahnhof Bodenwöhr wurde hingewiesen. Für "die Stärkung der überregionalen Erreichbarkeit" (Verwaltungsleiter André Schille) wurde noch auf überregionale Wanderwege wie den Goldsteig hingewiesen.Wie Bürgermeister Hans Graßl erörterte, würde für Straßen mit hoher Wertigkeit im Regionalplan bei künftigen Ausbaumaßnahmen auch eine höhere Förderung ausbezahlt. Er betonte, dass auch eine kleine Gemeinde wie Dieterskirchen bei der Neufassung des Regionalplans nicht außen vor bleiben dürfe. "Mit unseren Einwendungen erreichen wir zumindest, dass sich die zuständigen Stellen damit befassen."