Vermischtes Dieterskirchen

09.05.2017

In der Pfarrkirche Sankt Ulrich in Dieterskirchen fand am Sonntag die Feier der Erstkommunion für acht Kinder (fünf Mädchen und drei Buben) statt. Pfarrer Markus Urban geleitete die Kinder vom Pfarrheim zur Kirche, wo sie mit einem feierlichen Orgelstück (Organist Florian Sorgenfrei) das Gotteshaus betraten.

Pfarrer Urban hieß die Kinder, Eltern, Verwandten und alle Gläubigen willkommen. Der Chor "Ganz und gar" unter der Leitung von Anita Forster sang festliche Lieder. Die Kinder wurden aktiv in den Gottesdienst mit einbezogen und durften auch die Kyrie-Rufe vortragen. In seiner Predigt ging der Geistliche auf das gewählte Motto "Ich bin ein Ton in Gottes Melodie" ein. Danach erneuerten die Kinder ihr Taufgelübde; ihre Kerzen wurden von der Osterkerze aus entzündet. Die Kinder brachten alle "nötigen" Gaben zum Altar und lasen dazu kurze erläuternde Texte. Die Fürbitten wurden von den Kindern und zwei Eltern vorgetragen.Zur Präfation stellten sich alle Kinder um den Altar auf und empfingen dann zum ersten Mal den Leib des Herrn. Am Ende des Gottesdienstes dankte der Pfarrer allen, die einen Beitrag zur Feier erbracht hatten.Ihre Erstkommunion feierten: Annika Bauriedl, Moritz Bauriedl, Alexander Lottner, Nico Neubauer, Katharina Schafbauer, Clara Schwendner, Gloria Schwendner und Magdalena Ströber. Am Nachmittag traf man sich nochmals zu einer Dankandacht in der Pfarrkirche.