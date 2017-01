Vermischtes Dieterskirchen

16.01.2017

5

0 16.01.2017

Die Partnerschaft zwischen Dieterskirchen und der Ardennengemeinde Neufmanil findet mit einem Besuch in den Ardennen ihre Fortsetzung. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Gemeindepartnerschaft zwischen Dieterskirchen und Neufmanil (Frankreich) im "Hexenhäusl" bekannt gegeben.

Zu Beginn konnte Vorsitzender Johann Köppl besonders Bürgermeister Hans Graßl, 3. Bürgermeister Michael Albang sowie einige Gemeinderäte begrüßen. Mit einer Schweigeminute wurde der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Der Mitgliederstand beträgt derzeit 52. In seinem Rechenschaftsbericht ließ Köppl nochmal den Besuch einer Abordnung aus Neufmanil im vergangenen Herbst Revue passieren.Auch wenn es diesmal eine zahlenmäßig eher kleine Gruppe von Franzosen war, unter ihnen der ehemalige Bürgermeister von Nouzonville, Jean Marcel Camus, sowie einige Gemeinderäte, kann man dieses gemeinsam verbrachte Wochenende als eine gelungene und in aller Freundschaft erlebte Begegnung verbuchen. Nach einem gemeinsamen Empfang im Genusswerk Schöberl begab man sich am Samstag nach Aldersbach. Die Führung durch das Kloster zum Thema "500 Jahre Reinheitsgebot" und der sich anschließende Abstecher in die Dreiflüssestadt Passau haben sicher bei den französischen Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.Mit einem gemeinsamen Frühstück im "Hexenhäusl" wurden die Franzosen mit einem "au revoir" am Sonntag Morgen verabschiedet. Etwas bedauerlich fand der Vorsitzende die eher magere Beteiligung was den Empfang, die Begleitung nach Aldersbach sowie das gemeinsame Frühstück betraf. Turnusgemäß ist Dieterskirchen dieses Jahr wieder an der Reihe, in die Ardennen zu fahren. Als mögliche Besuchstermine wurden das Wochenende vom 3. bis 5. Juni oder das Wochenende vom 16. bis 18. Juni gewählt. Eine endgültige Entscheidung kann erst nach Rücksprache mit dem Partnerschaftsverein in Neufmanil erfolgen. Mit einer Einladung zum Besuch der Sternwarte am 25. März ( Tag der Astronomie) sowie am 30. Juni (Asteroidentag) und dem Dank an die Mitorganisatoren und die Vorstandschaft beschloss man die Versammlung.