28.05.2017

Die selbst geköhlerte Holzkohle aus Ebermannsdorf erfreut sich großer Beliebtheit - vielleicht auch wegen des schönen Festes, das sich rund um dieses rauchige Ereignis etabliert hat. Am Mittwochabend war es dem CSU-Bundestagsabgeordneten Alois Karl vorbehalten, den Kohlenmeiler zu entzünden. Zuvor hatte eine Segnungsandacht am Meilerplatz stattgefunden. Pfarrer Herbert Grosser spendete den Segen, für die musikalische Gestaltung war der Pittersberger Singkreis zuständig. Seit dem Entzünden wachen die schwarzen Köhlergesellen mit den roten Halstüchern Tag und Nacht über den Meiler, der heuer aufgrund der längeren Schweldauer auch ein ganzes Stück größer ist als sonst. Sie beobachten die Farbe des Rauchs, kontrollieren Luftzug und Feuchtigkeit und greifen ein, wenn es nötig ist. Sie freuen sich über interessierten Besuch und geben gerne Auskunft über dieses alte Handwerk. An Christi Himmelfahrt besuchte auch eine Abordnung Franzosen aus dem Kanton Maintenon, die anlässlich der 50-Jahr-Feier der Partnerschaft im Amberg-Sulzbacher Land weilen, den schwelenden Meiler. Bürgermeister und Köhlergeselle Josef Gilch hieß die Damen und Herren willkommen. Alois Karl und Josef Gilch erläuterten Aufbau und Funktion des Meilers. Zusammen mit vielen deutschen Besuchern genossen die Franzosen anschließend Kaffee und Kuchen, Bier und Bratwürste. Da an Christi Himmelfahrt traditionell Vatertag ist, kamen auch die Papas zum Meiler. Sie hatten bei den "Highland Games of Emerschdorf" die größte Gaudi und maßen sich johlend bei vertrackten Geschicklichkeitsübungen, warfen ganze Bäume durch die Gegend und versuchten, gefüllte Masskrüge nicht zu leeren, sondern so lang wie möglich in der Waagerechten zu halten. Am Pfingstsamstag, 3. Juni, wird der Kohlenmeiler aufgebrochen, die hochwertige Buchen-Grillkohle wird in Säcke verpackt und anschließend zum Kauf angeboten. Später kann man diese Holzkohle auch bei der Gemeinde Ebermannsdorf erwerben. Bild: wec