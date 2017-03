Freizeit Ebermannsdorf

23.03.2017

4

0 23.03.2017

Pittersberg. Der Ort ist stolz auf seine Katholische Landjugend: Das unterstrich 2. Bürgermeister Michael Götz bei der Jahreshauptversammlung im Jugendheim. Er begründete sein Lob auch: Der Verein lasse im eigenen Heim Ordnung und Disziplin walten und überhaupt sei generell Verlass auf ihn.

Die Landjugend sei in Pittersberg seit 1982 eine feste Größe und eine Institution, zu der Eltern ihre Kinder ab dem Eintrittsalter von 14 Jahren vertrauensvoll hingehen lassen, sagte Götz. Der Vorstand mit Stefan Legl und Christoph Scharf an der Spitze wisse, wie wichtig Eltern neben Kollegialität und Zusammenhalt der Jugendschutz ist. Auch die kirchliche Bindung zur Pfarrei stimme: "Die Jugend weiß, wo sie hingehört." Deshalb könne der Verein auch weiterhin mit der Unterstützung durch Ort, Pfarrei und Gemeinde rechnen, versicherte Götz. Schriftführerin Lisa Boßle ging in ihrem Bericht auf das zurückliegende Jahr ein und erwähnte dabei auch die Neuaufnahmen: Sophia Beer, Nadine Hammer und Lisa Heindl. Kassier Fabian Legl erinnerte an die neu angeschaffte Musikanlage. Am Ende erläuterten Vorsitzender Stefan Legl und Christoph Scharf das Programm 2017. Sie richteten dabei auch einen Blick auf das große Gründungsfest "35 Jahre Katholische Landjugend Pittersberg" von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August. Der damalige Ortspfarrer, Bischöflich Geistlicher Rat Willibald Würth, hat den Verein 1982 ins Leben gerufen. Drei Blaskapellen stehen laut Legl für den geplanten Festzug bereits fest, Landrat Richard Reisingers Ehrenschirmherrschaft ebenso. Die Landjugend des Nachbarorts Haselbach sei Pate.Die Pittersberger Landjugend trifft sich 14-tägig immer donnerstags ab 20 Uhr im eigenen Heim, um die weiteren Vorbereitungen gemeinsam zu erledigen. Zum Hüttenaufenthalt fährt sie heuer wieder drei Tage nach St. Oswald in den Bayerischen Wald.