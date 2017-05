Freizeit Ebermannsdorf

12.05.2017

12.05.2017

"Gott zur Ehr - dem nächsten zur Wehr!" Das ist seit jeher der Leitsatz der Feuerwehr. In Ebermannsdorf gilt das nun schon 125 Jahre. Ein Ehrenabend im DomCom stand am Anfang des Festes, das noch weitere Schlaglichter setzt.

Auszeichnungen und Ehrungen Kreisbrandrat Fredi Weiß überreichte Kommandant Roland Kolbeck für dessen langjährigen Dienst das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber. Schon fünf Jahre nach seinem Eintritt 1988 übernahm er Verantwortung und war seither bereit, sich immer stärke in die Pflicht nehmen zu lassen. Die Ehrennadel in Silber ging an Josef Beer (25 Jahre Gerätewart und Kassier) sowie an Martin Irl (Jugendfeuerwehr).



Als treue Mitglieder ausgezeichnet wurden für 10 Jahre Florian Schmid und Philipp Lasser; 20 Jahre Georg Feuerer, Karlheinz Ludwig, Johannes Widenbauer, Josef Gilch, Wolfgang Langer, Andreas Schmidbauer und Thomas Pirzer (zugleich Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann); 30 Jahre Stefan Götz, Daniel Plata, Alois Hartl, Josef Höllriegl, Roland Kolbeck, Walter Kryschak und Martin Scheibel.



Nicht mehr alltägliche Zugehörigkeiten weisen Hermann Liebl und Johann Jäger (Urkunde und Ehrennadel für 50 Jahre) auf, ebenso Paul Augsberger und Max Widenbauer (60 Jahre) sowie Klaus Beer (seit 1960) und Altbürgermeister Albert Gruber, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. (wec)

Zuvor gedachten die Wehrmänner zusammen mit dem Patenverein Wolfring, den Festdamen und allen geladenen Gästen auf dem Friedhof ihrer Verstorbener. Die Seelsorger Herbert Grosser und Klaus Eberius würdigten deren Engagement und die Blaskapelle St. Konrad umrahmte die Zeremonie und feierliche Kranzniederlegung musikalisch.Kommandant Roland Kolbeck verband seine Begrüßung mit einem Rückblick der vergangenen 25 Jahre. Demnach werde es immer schwieriger, dem tradierten Leitsatz der Feuerwehren gerecht zu werden. Der Wandel der Gesellschaft sei auch hier zu spüren, der ehrenamtliche aktive Dienst stehe in einer immer unmittelbareren Konkurrenz zum Engagement in anderen Organisationen und Vereinen.Dennoch habe sich die Ebermannsdorfer Feuerwehr in den zurückliegenden Jahrzehnten von einer kleinen und eher unscheinbaren Dorffeuerwehr zu einem "leistungsstarken Partner für die Gemeinde und die umliegenden Ortschaften entwickelt". Das erfordere allerdings "eine solide und fachbezogene Ausbildung der Wehrleute und eine zeitgemäße Ausrüstung". Zum Glück gebe es in diesem Punkt in Ebermannsdorf keine Probleme.Der Bürgermeister und Schirmherr des Jubiläums-Festes, Josef Gilch, zollte mit - wie er zugab, seit der Bierprobe - angeschlagener Stimme, der örtlichen Wehr und deren Patenverein seinen ausdrücklichen Respekt. Besonders auch, weil sich trotz anderweitiger Verlockungen auch die Jugend einbringe. Landrat Richard Reisinger zeigte sich geschmeichelt, dass ihm die Ehrenschirmherrschaft angetragen wurde und er sie deshalb ohne Zögern angenommen habe."Heute würde man Bürgerinitiative dazu sagen", beschrieb Kreisbrandrat Fredi Weiß den Gemeinsinn freiwilliger Feuerwehren, sie seien unverzichtbar geworden. Der Vorsitzende des Patenvereins Wolfring, Thomas Wifling, rief die eine oder andere Anekdote in Erinnerung, was Fensterbachs Bürgermeister Christian Ziegler in seiner Gratulation gerne aufgriff. Der Kommersabend diente jedoch hauptsächlich auch der Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder (siehe Kasten).