Freizeit Ebermannsdorf

27.01.2017

27.01.2017

Pittersberg. Ruhestandspfarrer Josef Beer zeigte zusammen mit Haushälterin Elisabeth Vogl den Pittersberger Senioren im Feuerwehrhaus einen Lichtbildervortrag, der überschrieben war mit "Kreuz und quer durch Südtirol". Den Bildern und Erzählungen nach gibt es kaum ein Fleckchen Erde, das die beiden Urlauber dort nicht erkundet haben. Einerseits ist es die deutsch-österreichischer Mentalität, andererseits das italienische Flair, das Beer und Vogl in Südtirol genießen. Bei Meran wohnen sie seit Jahrzehnten bei einer Familie. Dort fühlen sie sich wie zu Hause fühlen.

Südtirol mit seinen Schönheiten habe es ihnen angetan. Es sei das Land der Burgen und Schlösser sowie der vielen Stauseen. Dazu gehöre auch das bekannte Grödnertal sowie die Dolomiten mit rund 3000 Metern Höhe, die drei Zinnen und auch die Geschichte des Landes Tirol mit stolzem Schloss gleichen Namens. Beer und Vogl erzählten von der früheren Domstadt Brixen sowie vom heutigen Bischofssitz Bozen und von der faszinierenden Bergwelt. Das heutige Geschichtssymbol Südtirols sei Andreas Hofer, der Freiheitskämpfer von vor mehr als 200 Jahren. Er ist 1810 dort gefallen. Das Land Südtirol habe in der zurückliegenden Zeit politisch immer wieder ein Hin und Her zwischen den Nachbarn im Norden und auch im Süden erlebt. Reinhold Messner zähle zu den besonderen Idolen des Landes.Nicht zuletzt sei Südtirol auch die Heimat des bekannten Bergsteigers Luis Trenker gewesen. Das viel besungene Edelweiß und auch der Enzian in seiner Pracht seien dort unter anderem zu Hause. Beer und Vogl gaben viele Tipps an interessierte Südtirol-Wanderer.Sitte und Brauch dort sei es auch, am Vormittag den weißen sowie am Nachmittag den roten Südtiroler Wein zu trinken. Pfarrer Josef Beer und Elisabeth Vogl erhielten an Ende viel Applaus.