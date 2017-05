Freizeit Ebermannsdorf

14.05.2017

6

0 14.05.2017

In netter Runde trafen sich die Senioren der Pfarreiengemeinschaft Theuern-Ebermannsdorf-Pittersberg im Nikolausheim zur gemütlichen Mutter- und Vatertagsfeier. Die Stimmung war gut und der Meinungsaustausch reichlich.

Pittersberg. Marianne Boßle und Resi Falk sorgten mit dem Singkreis sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Eine feierliche Maiandacht mit Pfarrer Josef Beer in der Nikolauskirche ging voraus. Der Singkreis mit Zither begrüßte zunächst mit "Seid willkommen Sangesfreunde", ehe die Ehrenfanfare durch Brigitte Rösch mit großem Jagdhorn erklang. Sie trug auch ein Gedicht vor, in dem sie Gott für die Wunder der Erde dankte. Marianne Boßle brachte einen Lebensgrundsatz des bekannten Klostermannes Notger Wolf ein, der meint: "Die Alten sollen die jungen Leute lieben und die Jungen sollen die Alten ehren!" Das tue dem Miteinander gut.Humoristin Resi Falk erzählte dazu folgenden Witz: "Oma und Enkel fahren in die Stadt, um einen Hut für die Betagte zu kaufen. Oma wollte natürlich den, mit dem sie 20 Jahre jünger ausschaut. Darauf der Enkel: Nein Oma, den kaufst nicht, sonst nehmen's dir die Rente!" Otto und Frieda Stangl spielten und sangen darauf das Lied "Mei Hoamat is, die mir so guat g'fallt."2. Bürgermeister Michael Götz dankte den Organisatoren und freute sich über die vielen Gäste. Er lobte die Aufbauarbeit der älteren Generation nach dem Krieg und verwies auf die künftig zu meisternde demografische Entwicklung. Jeder Senior erhielt am Ende von der Gemeinde eine Rose.Schließlich traten Cilli und Annemarie als ratschende Nachbarinnen in einem Sketch mit Meinungsverschiedenheiten lautstark in Aktion. Jede wollte die G'scheitere sein. Aber das Duo Franz und sein Schatz brachten das Ganze mit einem Lied von 1912 wieder in die richtige Richtung. Sie meinten: "Wo das Dörflein dort zu Ende geht, dort steht mein Vaterhaus".