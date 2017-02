Freizeit Ebermannsdorf

26.02.2017

26.02.2017

Die Musik kam von den Tazmanischen Teufeln, die Stimmung von ganz alleine. Die Pittersberger Vereinsgemeinschaft feierte Fasching und ließ es so richtig krachen.

Pittersberg. Die Band spielte im vollen Vereinszentrum toll auf, es wurde viel getanzt und gesungen. Das Personal (Mitglieder der Schützen) sorgte exzellent wie immer für das leibliche Wohl der Besucher. Und die Servicekräfte an der Bar konnten schon am frühen Abend nicht über Unterbeschäftigung klagen. Besonders gut kam die Sketch-Einlage der Landjugend an. Sie feiert im August ihr 35-jähriges Bestehen und nahm daher die Gelegenheit wahr, für das geplante dreitägige Fest im Sommer kräftig die Werbetrommel zu rühren. Mit von der Partie war auch 3. Bürgermeister Erich Meidinger. Zwischendurch hörte man zu späterer Stunde immer wieder, wenn auch aus recht rauen Kehlen: "Pittersberger Nächte sind lang!"