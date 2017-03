Rätsel und ein Taschengeld

Freizeit Ebermannsdorf

Pittersberg. Vom Rätsel-Nachmittag der Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und Kultur waren die Kinder begeistert. Gemeinsam wurden in heiterem Rahmen die Kreuzworträtsel von Luisa, Sophia sowie Tim und Co. gelöst. Alle halfen dabei einander gegenseitig. Es machte großen Spaß. Einmal mehr zählte das Motto und das Resultat daraus: "Gemeinsam geht eben alles leichter!"

Am Ende erhielten die Mädchen und Buben interessante Sachpreise. Die Freude beim Nachwuchs war groß. Glücklichster des Nachmittags war schließlich der stets lustige Messdiener Tim Scheibl: Er gewann per Los auch noch ein Taschengeld.Vorsitzender Michael Götz gratulierte ihm und lud den Nachwuchs insgesamt vorausschauend auch gleich zur Aktion Rama dama am Samstag, 8. April, in und um den Ort Pittersberg ein. Und für den Tag des Ferienprogramms der Gemeinde Anfang August habe man erneut etwas Besonderes vor: In einer Gemeinschaftsaktion soll mit den Kindern am Hirtenmarterl in Ipflheim Hand angelegt werden. Jedes Kind kann sich einbringen, getreu dem Grundsatz: Früh übt sich, was ein Meister werden will. Die Kinder sind angehalten, das Marterl wieder auf Vordermann zu bringen, etwa mit einem neuen Anstrich.