Freizeit Ebermannsdorf

17.01.2017

4

0 17.01.2017

Die Senioren aus der Gemeinde dürfen sich auch 2017 auf ein vielfältiges Angebot des Seniorennetzwerkes freuen. Dessen Mitglieder, unter Leitung des Seniorenbeauftragten Johann Bauer und von Birgit Spielberger, verantwortlich in der Gemeindeverwaltung, haben sich Ende vergangenen Jahres im Berggasthof getroffen, um ein abwechslungsreiches Programm für das erste Halbjahr 2017 zu gestalten.

Vielfältiges Leben

Trixer und Ganoven

Meiler entfachen

Auf 20 Seiten ist ein breites Angebot aus allen Bereichen erstellt worden, das laut Bürgermeister Josef Gilch seine Grundidee im intensiven Austausch und der Teilnahme am vielfältigen Leben in der Gemeinde der Senioren hat. Nach seinen Worten sind wieder die beliebten Punkte enthalten, aber auch einige neue Vorträge. Das Heft liegt zum Mitnehmen unter anderem im Rathaus, den Bäckereien, der Metzgerei, in den Kirchen und in der Raiffeisenbank aus.Neu: Informationen zu den Themen Trickbetrüger, Rauchmelder und neues Pflegestärkungsgesetz IIStets dabei sind feste Größen wie die Seniorennachmittage in den Pfarrheimen Ebermannsdorf und Pittersberg samt Seniorengymnastik in beiden Gemeindeteilen, die Seniorentanzgruppe Ebermannsdorf/Rieden, die regelmäßigen Treffen des VdK sowie der Singkreis Pittersberg.Neu sind Vorträge über Trickbetrüger, Rauchmelder und das neue Pflegestärkungsgesetz II. Über "Trixberger und Ganoven" geht es am Dienstag, 4. April, um 14 Uhr. Informationen der VHS und der Feuerwehr Ebermannsdorf zum Thema Rauchmelder gibt es am Donnerstag, 23. März, in der Aula des DomCom. Schließlich folgt am Dienstag, 25. April, der Informationsabend zum neuen Pflegestärkungsgesetz II seitens des Vereins Seniorenmosaik Hirschwald ebenfalls in der DomCom-Aula. Nähere Infos sind dem Gemeindeblatt zu entnehmen.Kultur und ReligionAuch kulturelle und religiöse Veranstaltungen dürfen nicht fehlen. So gibt es Bildervorträge über "Senioren unterwegs in Südtirol" und zur Außensanierung der Johanneskirche, die mittlerweile im Stand eines "herausragenden Baudenkmals von nationalem Rang und ein barockes Kleinod ist", einmalig und kunsthistorisch bedeutsam.Der beliebte Seniorenfasching findet in den Gemeindeteilen Ebermannsdorf und Pittersberg statt. Zu Ostern werden ein gemeinsamer Kreuzweg mit der Kommunion- und Firmgruppe sowie eine Osterbrunnenfahrt angeboten. Ende April lockt die 10. Vilskultur im Kulturschloss Theuern mit einem Beitrag des Kräutergartenteams Pittersberg.Im Mai finden Mutter- und Vatertagsfeiern sowie das Köhlerfest am Köhlerplatz statt; die Feierlichkeiten beginnen mit dem ökumenischen Gottesdienst und der Entfachung des Meilers am Mittwoch, 24. Mai, 18 Uhr.Gleich zwei Höhepunkte im ersten HalbjahrVom 20. bis 22. Mai findet die 125-Jahr-Feier der FFW Ebermannsdorf mit Festumzug und Bierzeltbetrieb auf der Luxemburger-Wiese statt. Das genaue Programm wird noch bekanntgegeben.Das erste Halbjahr endet mit der beliebten Seniorenkirwa am Samstag, 24. Juni, auf der Luxemburger-Wiese. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Programm mit Tanzeinlagen und Quiz.