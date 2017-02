Freizeit Ebermannsdorf

24.02.2017

Lustig und heiter war der Faschingsnachmittag der Pittersberger Senioren. Alle waren in Faschingslaune und hatten sich schön kostümiert. Spaß machte es - dafür sorgten Witze, Sketche und Gesang.

Lieder und deftige Witze

Suche nach einem "Mo"

Pittersberg. Singkreis-Chefin Marianne Boßle hatte zusammen mit Resi Falk und weiteren Akteuren die Veranstaltung organisiert. Dabei bestätigte sich, dass diejenigen, die gerne singen, auch viel Humor haben.Als Vertreter der Gemeinde war stellvertretender Bürgermeister Michael Götz mit von der Partie. Sein Dank galt insbesondere den Organisatoren und Zitherspieler Otto Stangl. In der Faschingsrunde fühlte sich sichtlich auch Hans Bauer, Seniorenbeauftragter der Gemeinde, wohl. Er erzählte deftige Witze und fragte, warum Österreicher beim Flugzeugbau in der Mitte zu bauen anfangen. Die Antwort wusste er: "Na, weil sie doch hinten und vorne nicht Bescheid wissen." Bei vielen Liedern wie "All's bloß koa Wassa net, na na des sauf ma net" gab es etliche Schunkelrunden. Zu hören waren auch "Schön ist die Liebe im Hafen, schön ist die Liebe zu seh'n" und "Waldeslust".Als Oberpfälzer "G'Schaftlhuberin" trat Cilli auf, sie war überaus g'scheit, kannte den Unterschied von Mann und Frau und wusste, dass Stockholm in Schweden liegt.Eine Gruppe von Faschings-Bittgängerinnen suchte mit aller Macht einen "Mo", auch die fränkischen Humor-Kapazitäten Waldtraud und Mariechen hatten sich unter die Besucher gemischt.