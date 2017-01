Kultur Ebermannsdorf

26.01.2017

Die Hofkapelle der Familie Sobiella in Ipflheim macht auf sich aufmerksam. Schon bald soll das kleine Gotteshaus in neuem Glanz erstrahlen.

Zahn der Zeit nagt

Glocke mit Zugseil

Die Hofkapelle soll am Ende ein Werk von vielen Händen werden, auf das die Ipflheimer sowie Diebiser Bürger stolz sein können. Michael Götz von der Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und Kultur

Pittersberg/Ipflheim. Vater Josef Sobiella starb vor etwa zwei Jahren überraschend, auf dem Pittersberger Friedhof fand er seine letzte Ruhe. Seine Gattin Anita Sobiella bewirtschaftet nun mit Sohn Fabian die Hofstelle. Dazu gehört auch die alte, ehrwürdige Hofkapelle, die laut Unterlagen des Archivs 1843/44 errichtet worden sein soll. Der Ursprung und Bau der Kapelle liegt demnach in der Dankbarkeit der damaligen Familie des Georg Müllner, die dort zu diesem Zeitpunkt lebte. Ein schwer erkranktes Familienmitglied wurde wahrscheinlich wieder gesund. Auch eine andere geschichtliche Aussage steht im Raum: Der Familienvater des Hofes von 1871, Josef Müllner, sei wieder gesund aus dem deutsch-französischen Krieg heimgekommen.Wie dem nun auch tatsächlich sei: Die Hofkapelle hat die Zeit überstanden, der Zahn der Zeit hat allerdings genagt, sie bedarf der uneigennützigen Hilfe. Die jetzigen Hofinhaber wollen aus dem doch im Grunde hübschen Kirchlein samt hell klingenden Glöcklein wieder etwas machen. Pfarrei- und Nachbarschaftshilfe nehmen sie dabei gerne an.Vom Hausnamen her hieß die Hofstelle früher "Lacker", so die geschichtlichen Unterlagen. Der Hof war früher aufgrund der landwirtschaftlich geprägten Zeit ganz sicher ein stattlicher Betrieb, wie alte Bilder von der Hofstelle auch zeigen. Eine Kapelle auf dem Hof deutet ebenfalls darauf hin.Das kleine Gotteshaus soll jetzt auf Wunsch der Familie Sobiella sowie von Pfarrer Josef Fromm wieder hübsch und für Kirchenbesucher flott gemacht werden. Der Bau hat einen sehenswerten Zwiebelturm, eine zum Gebet einladende Glocke und wird - wie früher überall - noch mit dem Zugseil geläutet. Das Kirchlein ist es wert, so der dabei motivierende Geistliche, sich für den Erhalt und auch mit Blick auf den Glauben dafür einzusetzen."Wie es mit der Restaurierung weitergeht, hängt ganz von der Bestandsaufnahme mit dem Amt für Denkmalschutz sowie von der Familie Sobiella selbst ab", sagte Michael Götz von der Gemeinschaft für Schöpfung, Umwelt und Kultur in Pittersberg. Es gebe die Möglichkeit einer größeren und einer kleinen Lösung. Ein bisschen Hilfe sowohl aus der Pfarrei Pittersberg wie natürlich der Nachbarschaftshilfe von den Ipflheimer sowie Diebiser Bürgern sei da natürlich schon gefragt.Götz baut schließlich auch auf kostengünstiges, soziales Handwerker-Engagement und ist dabei "guter Dinge". Mit den interessierten Bürgern beider Orte habe man schon im Dezember 2016 zur Diskussion zusammengesessen, sie wurden mit ins Boot geholt. Und es ist nie zu spät, jeder kann, wenn es mit den Arbeiten im Frühjahr ernst wird, mit anpacken. Und Mut und Optimismus gehören nunmal zu so einem Gemeinschaftsprojekt immer dazu, meint er.