12.05.2017

"Da Bobbe", Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises, sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreis 2015, startet mit seinem Kabarettprogramm "Zefix!" wieder einen "Angriff auf die Lachmuskeln", wie der Veranstalter verspricht.

"Ein Senkrechtstarter wie er im Buche steht. Egal ob im Münchner Schlachthof, oder in großen Festzelten, er ist mit seiner Steirischen und seinem brachialen Mundwerk ein Garant für bayrischen Humor." Am Montag, 22. Mai , ist er ab 20 Uhr im Festzelt in Ebermannsdorf zu erleben. Bild: Markus Baumann/Lichtbetont Fotografie