Kultur Ebermannsdorf

26.04.2017

"Da Bobbe", Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises, sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreises 2015, startet mit seinem zweiten Programm "Zefix!" wieder einen Angriff auf die Lachmuskeln.

Mit seinem ersten Programm "Facklfotz'n" und als YouTube-Star machte er sich mit heimatverbundenen Musikvideos und seiner Kunstfigur, dem stets angetrunkenen Feuerwehrkommandanten Muk Brandlhuber, einen großen Namen und spielte auf allen bekannten Bühnen in ganz Bayern und Teilen Österreichs. Er ist mit seiner Steirischen und seinem brachialen Mundwerk ein Garant für bayrischen Humor.Nun kommt er wieder mit neuen Geschichten, Liedern, seinem Kommandanten und weiteren Figuren auf die Bühne. Am Montag, 22. Mai, gastiert "Da Bobbe" um 20 Uhr in Ebermannsdorf (Kreis Amberg-Sulzbach) im Festzelt der Feuerwehr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region.