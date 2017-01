Politik Ebermannsdorf

18.01.2017

18.01.2017

2017 werde man wieder spannende Projekte zu betreuen haben, mutmaßte Bürgermeister Josef Gilch bei der Sitzung des Gemeinderates. Er stellte aber auch fest, dass der Mobilfunk im Ebermannsdorf verbesserungsfähig sei.

Über 100 Arbeitsplätze

Ideenwettbewerb endet

Jahresrechnung 2. Bürgermeister Michael Götz verwies auf die von der überörtlichen Rechnungsprüfung bereits geforderte Überarbeitung des Straßenbestandsverzeichnisses für den gesamten Gemeindebereich sowie die Erstellung eines Bestandsverzeichnisses aller Grundstücke der Kommune (bebaut) sowie ein Bestandsverzeichnis für bewegliche Sachen mit Anschaffungswert von mehr als 500 Euro netto. Nachdem Kämmerin Katja Bittner die außer- und überplanmäßigen Ausgaben 2015 erklärt hatte, genehmigte der Gemeinderat die Jahresrechnung. (aps).

Die Entscheidung über die Instandsetzung der Läuteanlage am Friedhof wurde vertagt, die Angebote waren nämlich noch nicht eingegangen. Im Rückblick auf 2016 erwähnte Gilch, dass das Gemeindeentwicklungskonzept nach insgesamt drei Jahren abgeschlossen und in Pittersberg schnelles Internet durch Jobst DSL eingeführt worden sei. Die Verwaltung habe bislang nur positive Rückmeldungen zur reibungslosen Funktionsweise des Internets erhalten, freute er sich. Lobend werde sich auch über den fertiggestellten Gehweg entlang der Hauptstraße geäußert. Die Sanierung des Bauhofes sei bis auf die Fassade vollendet.Besonders habe er sich über die neue Niederlassung der Haitian International Germany GmbH in Schafhof-West sowie die Ansiedlung der Verwaltung der Sebald GmbH in Schafhof-Süd gefreut. Beide Firmen sorgen laut Gilch für über 100 neue Arbeitsplätze im Gemeindebereich. Stolz zeigte er sich über den großzügigen Zuschuss der Kommune zur Sanierung der Johanneskirche. Ebenso erfolgreich, wie sich das Baugebiet Sonnenfeld in Ebermannsdorf verkauft hatte, sehe es im Baugebiet Pittersberg aus: Bis auf eine Parzelle seien alle bereits veräußert. Heuer ist laut Gilch geplant, in Ebermannsdorf auf eine energie- und kostensparende LED-Straßenbeleuchtung umzustellen. Weitere Neubaugebiete seien für Ebermannsdorf und Pittersberg vorgesehen. Auch die Erschließung von Schafhof-Ost solle vorangetragen werden. Für Schafhof und Diebis solle der Breitbandausbau beginnen.Der Bürgermeister stellte fest, dass der Mobilfunk in Ebermannsdorf sehr verbesserungsfähig sei. Er werde sich 2017 mit diesem sensiblen Thema auseinandersetzen. Im Frühjahr ende der Ideenwettbewerb für die Neue Mitte in Ebermannsdorf. Die Architekten würden ihre Ideen vorbringen, das Preisgericht werde sich für ein Konzept entscheiden. Bürgermeister Gilch stellte fest, dass man auch 2017 viele spannende Projekte zu betreuen habe und der Rat wichtige Entscheidungen treffen werde.