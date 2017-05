Politik Ebermannsdorf

01.05.2017

Genau seit 50 Jahren gibt es den CSU-Ortsverband Ebermannsdorf-Pittersberg. Initiator war am 29. April 1967 Hans Scharl aus Ebermannsdorf. Bei der Jubiläumsfeier am Sonntag erfuhr die Gruppierung viel Lob für Engagement, Kreativität und Initiativen.

Stolz auf das Erreichte

Gesellschaft im Wandel

Dank CSU Nummer eins in Deutschland Festredner Thomas Kreuzer gratulierte zum 50-jährigen Bestehen. Im Gründungsjahr habe Bayern großen Infrastruktur-Nachholbedarf gehabt. Heute sei der Freistaat dank der CSU wirtschaftlich die Nummer eins in Deutschland. Bayern habe sich unter der CSU vom Agrar- zum Industrieland entwickelt.



Der CSU-Fraktionsvorsitzende im Landtag verwies auf die gleichwertigen Lebensverhältnisse der Bürger im Freistaat. Der Einsatz der CSU habe sich auf dem sozialen Feld gelohnt. Seit Jahren gebe es keine Neuverschuldung mehr, Schulden würden trotz Investitionen getilgt. "Wir wollen unseren Kindern nicht Schulden, sondern Lebenschancen hinterlassen, denn die junge Generation hat es aufgrund der demografischen Entwicklung später einmal ohnehin nicht leicht", sagte Kreuzer.



Der Landtagsabgeordnete hob hervor, dass die CSU in den Dörfern und Städten in der Bevölkerung verwurzelt sei, darauf könne sie auch in Zukunft bauen. Sein Dank galt allen Ehrenamtlichen, insbesondere denen der CSU, denn sie seien neben anderen Einrichtungen "das Fundament für unsere lebenswerte Demokratie".



Kreuzer schnitt die Asyl-Politik an. Hier habe die CSU klare Eckpunkte: "Menschlichkeit und Humanität ja, aber die Zuwanderung begrenzen, notfalls mit Grenzsicherung, und keinesfalls eine Überforderung der Gesellschaft zulassen", meinte er. Und weiter: "Wer hier bleiben will, muss auch willens zur Integration sein". (gm)

Festredner bei der Feierstunde in der Turnhalle des DomCom war der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer. Die Blaskapelle Ebermannsdorf unter Leitung von Sepp Lobenhofer umrahmte die Veranstaltung.Vorsitzender Erich Meidinger dankte in seinen Eingangsworten allen für ihren Einsatz in den vergangenen 50 Jahren. "Die Orts-CSU kann stolz auf das Erreichte sein", betonte er. Bundestagsabgeordneter Alois Karl äußerte seinen Respekt für die gute Arbeit, die gerade auch die Bürgermeister Albert Gruber und Josef Gilch für die Gemeinde Ebermannsdorf geleistet hätten.Auch CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz sprach voller Hochachtung über die Leistung des CSU-Ortsverbands. Ebermannsdorf gehöre zu den 16 der insgesamt 27 Gemeinden im Landkreis, an deren Spitze ein CSU-Bürgermeister stehe, sagte der Landtagsabgeordnete.Pfarrer Josef Beer, seit 39 Jahren selbst Mitglied der CSU, wies auf das C am Anfang des Parteinamens hin, das für die Grundwerte stehe. Jeder Mensch sei ein einzigartiges, von Gott geschaffenes Wesen und deshalb auch so zu behandeln.Bürgermeister Josef Gilch blickte auf die Geschichte der CSU Ebermannsdorf-Pittersberg zurück. Im 1967 etwa 400 Einwohner zählenden Ebermannsdorf habe Hans Scharl den Ortsverband mit anderen gegründet und bis 1981 etwa 14 Jahre lang geführt. Ihm folgten als Vorsitzende Hans Bauer, dann Albert Gruber, Josef Gilch und heute Erich Meidinger.Laut dem Gemeindeoberhaupt könne man mit Stolz zurück- und auch positiv in die Zukunft schauen. Zwar wandle sich die Gesellschaft und mit ihr die CSU, aber die Partei müsse ihren Überzeugungen treu bleiben.Die Ehrung verdienter Mitglieder folgte. Den offiziellen Teil des Festakts beschlossen Bayernhymne und Deutschlandlied.