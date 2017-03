Politik Ebermannsdorf

19.03.2017

3

0 19.03.2017

Die Gemeinde hat schon vor einiger Zeit festgestellt, dass das Ebermannsdorfer Kanalsystem an manchen Stellen in die Jahre gekommen ist: Vor allem bei starkem Regen ist das Netz überfordert. Deshalb wurde im Jahr 2010 bereits der östliche Hauptsammler in der Bergstraße ausgewechselt.

Nachbarschaftshilfe Seniorenbeauftragter Gemeinderat Hans Bauer und Bürgermeister Josef Gilch haben mit dem Seniorenmosaik des Naturparks Hirschwald über das Thema Nachbarschaftshilfe gesprochen. Unter diese Rubrik fallen nicht nur Arbeiten wie Schneeräumen und Straßenkehren, hier geht es darum, einsamen Senioren bei einem Brettspiel Gesellschaft zu leisten, gemeinsam spazieren oder ins Café zu gehen. Ziel des Seniorenmosaiks ist es, hier ein Netzwerk zu knüpfen. Aktuell werden dazu rechtliche Themen wie der Versicherungsschutz der Teilnehmer geklärt. Anschließend soll ein Aufruf ehrenamtliche Helfer mobilisieren. (aps)

Platz für Photovoltaik Gemeinderat Anton Hofmann beantragte einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einem Gelände parallel zum Baugebiet Erzweg III, nahe der Autobahn A6, neben den Tennisplätzen. Nachdem der Rat eine ähnliche Anlage bereits vor Jahren genehmigt hatte, führte dieser Antrag zu keiner großen Diskussion. Man einigte sich darauf, das Thema in der nächsten Sitzung erneut aufzugreifen. Hofmann soll dann alle nötigen Infos zur Anlage vorstellen. (aps)

Seit vielen Jahrzehnten müsste auch der Kanal in der Hauptstraße zwischen den beiden Einfahrten zur Gartenstraße ausgewechselt werden. Wiederholt seien die Kanaldeckel im Bereich des evangelischen Gemeindehauses bei Starkregen herausgehoben worden. Die Gemeinde habe für Schäden an Pkw aufkommen müssen, hieß es nun im Gemeinderat. Ein neues Baugebiet würde zu weiteren Belastungen der schon jetzt zu kleinen Rohrleitung führen. Deshalb war der gesamte Rat der Meinung, dass es an der Zeit sei, das Ingenieurbüro Seuß/Amberg mit einer hydraulischen Berechnung des Kanalnetzes inklusive Erstellung der Plan- und Ausschreibungsunterlagen für einen neuen Kanal zu beauftragen.Erfreut berichtete Bürgermeister Gilch über ein neues Förderprogramm des Landes Bayern zur Ertüchtigung von Abwasserteichanlagen. Es bezuschusse den erstmaligen Bau eines Verbundkanales mit einem Festbetrag von 150 Euro pro gebautem Meter. Damit wäre es laut Gilch möglich, die Kläranlage Pittersberg mit dem Pumpwerk in Diebis zu verbinden. Damit könnte man auch das Problem aus der Welt schaffen, den in der Kläranlage Pittersberg regelmäßig anfallenden Schlamm für sehr viel Geld entfernen zu lassen. Um dem Gemeinderat die nötigen Entscheidungsgrundlagen zu liefern, entschied das Gremium einstimmig, eine Studie vom Ingenieurbüro Seuß anfertigen zu lassen. Thema ist eine Wirtschaftlichkeits-Untersuchung sowohl für die Sanierung der Kläranlage Pittersberg als auch für die Überleitung zur Kläranlage Ebermannsdorf.