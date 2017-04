Politik Ebermannsdorf

10.04.2017

Vor genau 50 Jahren ist der CSU-Ortsverein Ebermannsdorf-Pittersberg gegründet worden. Exakt am Jahrestag hielt er jetzt seine Hauptversammlung. Und war sehr zufrieden beim Blick zurück.

Der 50. wird groß gefeiert

Top-Jahr für die Gemeinde

Vorsitzender Erich Meidinger ließ im Pfarrsaal das vergangene Jahr Revue passieren. Anerkennung zollte er dabei Bürgermeister Josef Gilch: "Wir leben eine gute Demokratie." Ein Blick in das Wahlprogramm der CSU von vor drei Jahren stimmte den Ortsvorsitzenden ebenso zufrieden. "Es ist bereits so vieles davon umgesetzt oder läuft schon gut", was die Anwesenden mit Applaus bekräftigten.Meidinger verwies auf Sonntag, 30. April, an dem der 50. Geburtstag des Ortsvereins groß gefeiert werde. Die Landtagsabgeordneten Thomas Kreuzer und Harald Schwartz hätten dazu bereits zugesagt. Meidingers Amtskollege aus Sulzbach-Rosenberg, Patrick Fröhlich, informierte umfangreich über die Pläne der CSU und die Bundestagswahl im September. Einstimmig sei als Direktkandidat Alois Karl aus Neumarkt nominiert: Mit ihm habe man einen engagierten Abgeordneten in Berlin, der die Interessen und Positionen der CSU und damit Bayerns vertrete.Schatzmeister Kurt Bartmann bescheinigte dem Ortsverein eine sehr gute finanzielle Situation: "In der 50-jährigen Geschichte der CSU Ebermannsdorf/Pittersberg war noch nie so viel Geld in der Kasse." Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Gilch seinen kommunalen Zuschuss als Mandatsträger der Vereinskasse zur Verfügung stellte. Bartmann wies darauf hin, dass der Beitrag von bisher 62 auf künftig 70 Euro erhöhte werde. Josef Gilch informierte aus dem Kreistag. Zahlreiche öffentliche Gebäude im Landkreis seien am Ende, nachdem frühere Landräte eher zurückhaltend bei deren Erhalt gewesen seien. Deshalb seien aktuell ein paar große Brocken wie das Berufsschulzentrum und die Staatliche Realschule zu stemmen. Auch das sonderpädagogische Schulzentrum und das Sulzbacher Krankenhaus werden saniert, ebenso das Theuerner Kulturschloss.Für Ebermannsdorf sei 2016 ein Top-Jahr gewesen, sagte der Bürgermeister. 130 000 Euro Schulden seien zurückgezahlt worden. Für die Renovierung von Schule, Kindergarten und Wasserversorgung habe man in den vergangenen acht Jahren insgesamt 1,8 Millionen Euro gestemmt. Sehr positiv sei, dass Alois Karl den Kampf gewonnen habe - und die B 85 zwischen Schafhof und Pittersberg nun definitiv ausgebaut werde. Gilchs Bericht umfasste auch die erreichten Ziele in der Gemeinde. Dazu gehörten die in Schafhof-Ost neu geschaffenen 200 Arbeitsplätze und die vieldiskutierte Neue Mitte. Der Bau des neuen Dorfplatzes werde vom Amt für ländliche Entwicklung, gemeinsam mit Leader mit 68 Prozent gefördert. Fraktionsvorsitzender Hermann Sturm sprach davon, dass die demografische Entwicklung spürbar sei - dem Verein fehlten deutlich die jüngeren Jahrgänge, so dass es seit geraumer Zeit auch keine Junge Union mehr im Ort gebe. (Blickpunkt)