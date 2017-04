Politik Ebermannsdorf

23.04.2017

Bürgermeister Josef Gilch erklärte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung (wir berichteten) vorab, dass die Kommune einen Brunnen nur dann betreiben darf, wenn eine wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamts Amberg-Sulzbach vorliegt. Für den Brunnen in Arling war diese jedoch Ende 2016 ausgelaufen und für 2017 nur befristet erteilt worden. Deshalb sei nun unverzüglich ein Antrag auf Verlängerung der wasserrechtlichen Bewilligung zu stellen, um diese bis 31. Dezember neu zu erhalten.

Der Antrag sei jedoch an verschiedene Untersuchungen und das Einreichen diverser wassergeologischer Daten geknüpft, die die Gemeinde nicht selbst erbringen kann. Deshalb habe die Verwaltung Angebote von Fachfirmen eingeholt. Das Gremium stimmte bei nur einer Gegenstimme dafür, dass die Firma Seuss Ingenieure (Amberg) mit der Antragsstellung zur Erlangung der wasserrechtlichen Bewilligung für das Entnehmen und Fördern von Grundwasser aus dem Brunnen Arling beauftragt wird.Gegen die Ausweisung des Bebauungsplans Siedlerstraße I mit paralleler Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Kümmersbruck kamen keine Einwände. Im weiteren Verlauf informierte Bürgermeister Gilch die Räte darüber, dass der Erschließungsvertrag zum Industriegebiet Schafhof-Ost, der zwischen der Gemeinde Ebermannsdorf und der W&H Assetmanagement GmbH unterzeichnet werden soll, derzeit von der Anwaltskanzlei Ederer aus Regensburg bearbeitet wird. Während dieser Phase hatten sich unter anderem Ergänzungen bezüglich Fristen, Erschließungs- sowie Ausgleichs- und Hochwasserschutzmaßnahmen ergeben, über die Gilch das Gremium unterrichten wollte. Verwaltungsfachwirtin Liane Kern übernahm die ausführliche Erläuterung, so dass der Rat einstimmig beschloss, die Ergänzungen in den Erschließungsvertrag aufzunehmen.Bezüglich der Gleichstromtrasse Süd-Ost-Link beschloss der Gemeinderat, in einem Antrag an die Antragskonferenz nochmals explizit darauf hinzuweisen, dass die Ausweichtrasse 063/069 durch das Industriegebiet Schafhof-Ost führen würde, für das ein rechtskräftiger Bebauungsplan bereits besteht.