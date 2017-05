Politik Ebermannsdorf

28.05.2017

3

0 28.05.2017

Für das Infozentrum des Naturparks Hirschwald ist ein Neubau geplant. Damit war nicht jeder im Gemeinderat einverstanden. Das widerspreche der Leerstandsoffensive im Landkreis, lautete das Gegenargument.

Sowohl der Standort beim Waldhaus als auch die Regelung zur finanziellen Beteiligung am Neubau diskutierte der Ebermannsdorfer Gemeinderat ausführlich. Die Mitglieder monierten, dass der geplante Neubau der angestrebten Leerstandsoffensive im Landkreis widerspreche. Einige Räte meinten, das Infozentrum könnte in ein bereits bestehendes Gebäude im Bereich des Naturpark Hirschwaldes einziehen. Auch mit der finanziellen Beteiligung ihrer Gemeinde waren sie nicht einverstanden.Vorgesehen ist, dass die Kosten dafür von allen neun Mitgliedskommunen gleichermaßen getragen werden. Dies empfanden einige als eine "unfaire Aufteilung". Sie schlugen eine Kostenverteilung nach Einwohnerzahlen vor. Einstimmig entschieden sie, dass sich Ebermannsdorf nicht an den Kosten des Neubaus an dem Standort Waldhaus beteiligen werde.Zur Sitzung war auch Landschaftsarchitekt Michael Blank, der von Anton Hofmann mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und mit der Änderung des Flächennutzungsplanes "Sondergebiet PV-Freiflächenanlage Ebermannsdorf " beauftragt worden war. Nachdem Blank den Vorentwurf mit allen Festsetzungen vorgestellt hatte, klärte er noch einige Fragen im Gremium. Wichtig war es dem Gemeinderat, dass der Landschaftsarchitekt ein Blendgutachten für die Freiflächen-Photovoltaikanlage in Auftrag gibt, um Blendwirkungen auf die umliegende Siedlung und die Autobahn vollkommen ausschließen zu können. Die Planung liegt öffentlich auf und kann bis Freitag, 9. Juni, im Rathaus eingesehen werden. Bis dahin können Anregungen und Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.Bürgermeister Josef Gilch ging auf die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, ein. Die Verwaltung hat entschieden, die vier Wahlbezirke (Pittersberg, Rathaus, Pfarrheim und Aula des Domcom in Ebermannsdorf) zwar grundsätzlich von der Zuordnung der Straßen her beizubehalten. Die drei Wahlbezirke in Ebermannsdorf würden jedoch erstmals alle im Domcom eingerichtet. Ob das Wahllokal in der Aula bestehen bleibe und die Wahlbezirke Pfarrheim und Rathaus in der Mehrzweckhalle aufgebaut oder ob alle drei Wahllokale in der Mehrweckhalle sein werden, sei noch klar. Das Wahllokal Pittersberg bleibt wie bisher im Pfarrheim.Die Verwaltung entschied sich für den zentralen Standort im Domcom, da dadurch der Verwaltungsaufwand minimiert werden könne. Außerdem biete die Einrichtung mit ihren großzügigen Räumen optimale Voraussetzungen. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch die beiden Briefwahlbezirke dort zu finden sein.