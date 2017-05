Politik Ebermannsdorf

23.05.2017

7

0 23.05.2017

Jede Gemeinde hat hier und da ihre Schwachstellen. In Ebermannsdorf ist es der Boden, der stellenweise besser sein könnte. Dazu gehören unter anderem die Bordsteine bei der Kirche.

Bürgermeister Josef Gilch legte den Gemeinderäten Bilder vor, die zeigten, in welchem Zustand die Bordsteine rund um die Bruder-Konrad-Kirche sind. Da waren sich die Räte schnell darüber einig, dass an dieser Stelle dringender Handlungsbedarf besteht. Das kostengünstigste Angebot zur Sanierung lieferte die Firma Braun aus Hahnbach. Ob die neuen Bordsteine mit Beton oder Granit saniert werden sollen, entscheidet der Bauausschuss am 1. Juni. Dazu wollen sich die Fraktionsmitglieder den Schaden vor Ort ansehen.Auch den Fußballplatz müssen sich die Gemeinderäte ansehen. Wie Bürgermeister Gilch bereits in der Februarsitzung informiert hatte, kommt es dort immer wieder zu Erd-Absenkungen. Das Bergbauamt Nordbayern vermutet, dass verlassene Grubenbauten der Grund dafür sind und Gefahren bergen könnten. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb Angebote von Firmen eingeholt, die auf solche Fälle spezialisiert sind.Die Experten besitzten das notwendige Wissen und die Instrumente, um nach der Ursache zu forschen und das betroffene Areal zu untersuchen. Nachdem das Bergbauamt die bereits vorliegenden Angebote geprüft und freigegeben hatte, vergaben die Gemeinderäte den Auftrag an die Firma Taberg-Ost aus Chemnitz. Mit einem Preis von 13 928,95 Euro legte das Unternehmen das günstigste Angebot vor.