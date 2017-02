Politik Ebermannsdorf

Der Gemeinderat Ebermannsdorf startete sein neues Sitzungsjahr mit einer Fülle von Themen. Zu Beginn wurde die Vergabe des Breitbandausbaus nach dem bayerischen Breitbandförderprogramm für die Bereiche Schafhof, Diebis, Ipflheim, Klärwerk und Wasserwerk beschlossen.

Erdabsenkung Im Herbst 2016 hatte das Bergbauamt Nordbayern begonnen, sich mit den Gefahren aus verlassenen Grubenbauten auch im Ort Ebermannsdorf zu beschäftigen.



Hierbei wurden speziell die Bereiche im Wald hinter dem Fußballplatz, die Verläufe der Routen des Luxemburger Wegs und des Erzwegs sowie der Sportplatz selbst unter die Lupe genommen. Der Verwaltung wurde daraufhin der Auftrag erteilt, die immer wieder auftretenden Erdabsenkungen auf dem Sportplatz genauer untersuchen zu lassen.



Bürgermeister Josef Gilch informierte darüber, dass der erste Schritt sein wird, Angebote von Spezialfirmen einzuholen, die das nötige Know-how und die Instrumente besitzen, um die Recherchearbeiten und die geophysikalischen Untersuchungen anstellen zu können. (aps)

Freie Dachwahl Nachdem eine Voranfrage für eine Baulücke im Bereich des alten Baugebietes Erzweg I eingegangen war, die den Bau eines Pultdaches präferiert und somit eine Befreiung von den bisher festgelegten Dachformen anstrebt, war es an der Zeit, sich im Rat über dieses Thema genauer zu unterhalten.



Bürgermeister Josef Gilch stellte fest, dass man eine grundsätzliche Entscheidung treffen müsste, welche Dachformen in diesem Bereich zukünftig freigegeben werden. Immerhin strebt die Gemeinde an, in diesem Bereich ihr nächstes Baugebiet zu planen.



Während der Diskussion wurden energetische Aspekte, aber auch die Integrierbarkeit der neuen Dächer in der bestehenden Bebauung betrachtet.



Schließlich entschied sich der Rat, wenn auch sehr knapp, für die Freigabe aller Dachformen (Pultdach, Flachdach, Tonnendach, Satteldach, Zeltdach, Krüppelwalmdach, Walmdach und versetztes Pultdach) im eventuell noch 2017 entstehenden Baugebiet Erzweg IV.



Bei der Fragestunde regte ein Ebermannsdorfer Bürger an, den Gehweg zwischen der Bruder-Konrad-Kirche und dem Baugebiet Sonnenfeld künftig durch den Winterdienst räumen und streuen zu lassen, weil er von vielen Kindern und Senioren genutzt werde. (aps)

(aps) Hier hatten sich die sechs Kommunen Ebermannsdorf, Ensdorf, Hohenburg, Kastl, Rieden und Ursensollen zum Zweck einer gemeinsamen Ausschreibung zum Gemeindeverbund Hirschwald zusammengeschlossen. Die Einzelangebote und das Gesamtangebot wurden von einem Planungsbüro geprüft und nach den definierten Kriterien des Breitbandförderprogramms bewertet. Schließlich machte die Telekom Deutschland GmbH als wirtschaftlichster Anbieter das Rennen.Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Angebot anzunehmen und den Breitbandausbau, nach Abzug einer 80-Prozent-Förderung durch den Freistaat Bayern, zu einem Eigenanteil von rund 69 000 Euro auf den Weg zu bringen.In der Vergangenheit wurde die Verwaltung vermehrt von Bürgern angesprochen, dass sich die Parkplatzsituation rund um das Domcom immer schwieriger gestaltet. Während des Schulbetriebs, aber auch abends, wenn sich die Vereine im Kulturzentrum aufhalten, sowie bei größeren Veranstaltungen am Wochenende, stellte man fest, dass die Parkplätze entlang der Schule nicht ausreichen. Leider kommt es immer öfter vor, dass Fahrzeuge auf der gegenüberliegenden Waldseite - wo strenges Halteverbot herrscht - parken oder die Feuerwehrzufahrt zum Pausenhof versperren, hieß es seitens der Bürger. Aus diesem Grund hat die Verwaltung vorgeschlagen, einen Bereich im Pausenhof durch einen Zaun abzutrennen, um so einen permanenten zusätzlichen Parkplatz zu schaffen. Dieser Bereich könnte 24 Stunden genutzt werden.Bei großen Veranstaltungen wäre es auch möglich, durch das Öffnen des integrierten Tores den eingezäunten Parkbereich zu erweitern. Den Kindern bliebe mit mehr als 2715 Quadratmetern immer noch mehr als genug Platz zum Herumtollen während ihrer Pause, hieß es aus dem Gemeinderat. Ohne Gegenstimme wurde die Idee angenommen. Die Verwaltung wurde beauftragt Kostenangebote für den Zaun einzuholen. Ebenso einstimmig bestätigte der Gemeinderat als Kommandantin der Feuerwehr Diebis Cornelia Bäuml und als 2. Kommandanten Norbert Reindl für sechs Jahren.In einer Diskussion über das Gemeindeblatt äußerten sich die Räte ausnahmslos positiv über das informative Magazin, das schon seit über zehn Jahren fünf Mal im Jahr erscheint und von ehrenamtlichen Austrägern in die Briefkästen der Bürger eingeworfen wird. So war es nicht verwunderlich, dass sich das Gremium einstimmig für die Weiterführung entschied. Auch der Antrag von Christine Schormüller, die das Info-Magazin macht, auf Erhöhung ihres Honorars war Thema.Seit einigen Jahren besteht eine feste Obergrenze für das Defizit von insgesamt viertausend Euro pro Jahr. Aus diesem Grund wurden einige Möglichkeiten, wie die Verringerung der Seitenzahlen oder der Ausgaben vorgeschlagen. Erfreulich für Schormüller war letztlich die Genehmigung einer Erhöhung ihres Honorars um 10,5 Prozent.Am Ende der Sitzung informierte der Bürgermeister darüber, dass aktuell ein Forstservice im gemeindeeigenen Waldbereich unterhalb des Kindergartens dafür sorgt, dass bruchgefährdete Bäume aus dem Wald, den man erst vor Weihnachten gekauft hat, entfernt werden. Zuvor hatte die Verwaltung ein Gutachten von einem Sachverständigen eingeholt, der jeden einzelnen Baum genau überprüft hatte. Gilch betonte, dass man nicht vergessen dürfte, dass die Gemeinde jetzt als Eigentümerin dafür verantwortlich sei, wenn durch das Umfallen eines toten Baumes ein Unglück passieren würde. Weiterhin berichtete Gilch, dass die kommunalen Spitzenverbände darüber informiert hatten, dass mit dem Insolvenzverwalter der Albert Ziegler GmbH & Co. KG ein Vergleich über die abschließende Zahlung eines weiteren Kompensationsbetrags zum Feuerwehr-Beschaffungskartell erzielt werden konnte. Die Gemeinde bekommt 1221,95 Euro.