Politik Ebermannsdorf

31.03.2017

46

0 31.03.201746

Das Dorf ist gespalten: Von den Befürwortern als Chance tituliert, bezeichnen andere Ebermannsdorfer die geplante Neue Mitte ihrer Ortschaft als überdimensioniert. Rund 100 Leute kamen am Donnerstagabend zur Bürgerversammlung ins Domcom.

Kleine Lösung?

Treff im Berggasthof

Zitate "In dem Wald hat die Harvester gewühlt wie die Wildsau im Maisacker." ÖDP-Gemeinderat Michael May



"Ich kann jetzt nicht sagen, welche Bäume erhalten bleiben. Ich kann auch nicht sagen, welche Farbe die Tür des Bürgerhauses bekommt. Wir sind in der Planungsphase." Bürgermeister Josef Gilch



"Erst wenn die Planung steht, können sie Einwände bringen. Fordern Sie die Gemeinde heraus." Günter Denk zu den Anwohnern



"Ich bin froh, dass es das erste Mal etwas Greifbares gibt. Unser Dorf kann ein Dorf werden." Andreas Denk



"In Dürnsricht hat der Dorfladen wieder zugemacht. Für mich ist das utopisch, dass so ein Laden funktioniert." Johanna Schaller über einen Nahversorger im Vierseithof.



"Nichts zu tun, wäre der größte Fehler." Bürgermeister Gilch

Nach vier Stunden gab es immer noch Gesprächsbedarf. Was ist geplant? Zwei moderne Vierseithöfe, in denen Wohnen und Gewerbe kombiniert werden sollen, sowie ein neues Bürgerhaus mit der Funktion einer Gemeindeverwaltung. Das Architekturbüro mt2 aus Nürnberg hatte mit diesem Entwurf den Realisierungswettbewerb für sich entschieden (wir berichteten)."Wir wollten kein Bauelement, mit dem Sie nichts anfangen können", verwies Architekt Martin Kühnl auf die Funktionalität eines Vierseithofes. Er betonte, dass sich das gesamte Projekt in verschiedene Bauabschnitte einteilen lasse und nicht alles auf einmal entstehen müsse. Sein Appell an die Gemeinde: "Die Gebäude sollten einen gewissen Wert haben." Das Bürgerhaus schließe sich direkt an den Wald an, der inklusive des darin befindlichen Spielplatzes erhalten bleibe. "Warum gibt es keine Vorschläge für eine kleine Lösung?", wollte Michael May wissen."Ich bin ziemlich wütend, dass keine Alternativangebote da waren." Der Gemeinderat der ÖDP würde es als "gerecht" empfinden, wenn die Bürger selbst über ihre Neue Mitte abstimmen könnten. Das geplante Projekt sei "größenwahnsinnig". Er kritisierte zudem die bereits erfolgte Ab- und Ausholzung. Auch Walter Schmidt wunderte sich über die Vorgehensweise: "Wen interessiert der Wald? Meiner Meinung nach war er schon bei der Ausschreibung vergessen." Michaela Lange und Hannelore Scharf forderten: "Sprecht Klartext mit uns und sagt, dass der Wald wegkommt." Gilch betonte, dass für alle Architekten die Vorgabe gewesen sei, so viel wie möglich von dem Gehölz zu erhalten. "Das ist der Entwurf, der die geringsten Eingriffe in die Gehölzfläche hat."Bevor die Gemeinde den Wald gekauft habe, sei er in Privatbesitz gewesen. Es werde "über jeden Baum geredet", ob dieser wegmüsse oder nicht. Er versicherte den Zuhörern, dass sich mit diesem Wald sowohl Landschaftsarchitekten als auch die Untere Naturschutzbehörde beschäftigen werden: "Wir wollen einen Park gestalten und den Wald nutzbar und erlebbar machen." Naturschutzrechtlich werde es kein Wertverlust darstellen.Und noch ein Argument hielt das Gemeindeoberhaupt bereit: "67 Prozent unserer Gemeindefläche besteht aus Wald. Wer will, ist sofort in der Natur." Für die Kritiker bestand dennoch jede Menge Gesprächsbedarf: Zuhörerin Beate May bezweifelte, dass der Großteil der Ebermannsdorfer für diese Neue Mitte sei.Die stellvertretende Vorsitzende des Bund Naturschutzes lud deshalb alle Bürger für Dienstag, 4. April, um 19.30 Uhr in den Berggasthof ein, um weiter über das Thema zu diskutieren. "Wir werden dann mal schauen, wie man die Sache weiterverfolgen kann", kündigte sie die Formierung einer Interessengemeinschaft an. Voraus ging der Diskussionsrunde ein eineinhalbstündiger Monolog des Bürgermeisters: Josef Gilch referierte über Investitionen, Ausgaben, Einnahmen, Einwohnerentwicklung oder Altersstrukturen in der Gemeinde Ebermannsdorf.