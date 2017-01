Politik Ebermannsdorf

23.01.2017

20

0 23.01.201720

Die Mehrzweckhalle des Domcom war gut gewählt. Es schien beinahe so, als wären so viele Menschen wie nie zuvor der Einladung des Ebermannsdorfer Bürgermeisters zum Neujahrsempfang gefolgt.

Gegen Kirchturmpolitik

"Ästhetischer Bruch"

Ehrungen beim Neujahrsempfang Beim Neujahrsempfang dankte Bürgermeister Josef Gilch den ehrenamtlich Tätigen, die durch ihr uneigennütziges Engagement so manches Event erst ermöglichten.



Besonderen Dank sprach er der Gruppe um Carola Reindl aus, die im vergangenen Jahr sehr viel Freizeit aufgebracht hatte, um das Kapellenumfeld zu verschönern. Auch der Heimatkundler Klaus Schriml wurde lobend erwähnt. Seine Forschungen bezüglich des Flugplatzes in Schafhof und das dazu geschriebene Buch seien eine enorme Bereicherung.



Dem Historischen Verein galt Gilchs Dank für dessen Engagement für das Baudenkmal Johanneskirche, zu deren Altarbild-Restaurierung die Mitglieder allein 25 000 Euro Spendengelder zusammengetragen haben. Der Bürgermeister lobte die Gründungsmitglieder des neuen Jugendfußball-Fördervereins für die Umsetzung einer tollen Idee. Große Anerkennung zollte er allen Helfern des Bürgerballteams, insbesondere Thomas Krybus und Erich Meidinger , für ihre zehnjährige Tätigkeit. Gilch bedauerte, dass dieses Jahr der letzte Bürgerball stattfinde.



Der Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Nikolaus Beer mit der goldenen Ehrennadel der Gemeinde. Ob bei den Dorffesten in früheren Zeiten, bei gärtnerischen Pflege- oder Reparaturarbeiten rund um die Kirchen, bei der Burgweihnacht oder der Renovierung der Johanneskirche - immer und überall stehe er mit Rat und vor allem Tat zur Verfügung. "Klaus, du bist so auffallend unauffällig und uns immer eine so große Hilfe", sagte Bürgermeister Gilch, händigte die Urkunde aus und heftete ihm die Ehrennadel ans Revers.

Bereits vor dem offiziellen Beginn wünschte das Bürgermeister-Dreigestirn mit Josef Gilch und seinen Kollegen im Amt, Erich Meidinger und Michael Götz, jedem einzelnen Gast per Handschlag ein gesundes und glückliches neues Jahr. Auch Kaminkehrer und Glücksbringer Uwe Bäuml schloss sich den Wünschen an.Prominenz aus dem ganzen Landkreis gab sich die Ehre und wurde von Gilch namentlich begrüßt, bevor er sinnierte, wie so ein Empfang wohl in einer fernen Zukunft, in einer ausschließlich virtuellen Welt aussehen könnte. "Ob es dann eine App gibt zum Downloaden? Oder treffen wir uns alle via Skype? Aber wie funktioniert das dann mit dem Bier und den Würsten hinterher? Nein, dann doch lieber herkömmlich, analog und höchstpersönlich!", resümierte er.Nach einem Blick zurück skizzierte der Bürgermeister, was 2017 auf die Gemeinde zukommt. Die Stadt Amberg habe mit den umliegenden Gemeinden Poppenricht, Ursensollen, Kümmersbruck, Ebermannsdorf, Freudenberg und Hahnbach eine Stadt-Umland-Kooperation gegründet. So sollen gemeinsam Gewerbeflächen erworben, erschlossen und vermarktet werden. "In der heutigen Zeit bringt uns eine Kirchturmpolitik nicht weiter! Nur gemeinsam können wir gegen große Wirtschaftsräume bestehen", sagte Gilch. Mit dem mittlerweile genehmigten Gemeindeentwicklungskonzept werde die Kommune ihre Entwicklungspolitik längerfristig strategisch ausrichten. Als zentraler Dreh- und Angelpunkt habe sich angesichts der demografischen Entwicklung die "Neue Mitte" herauskristallisiert. Es sei vor Weihnachten gelungen, auch die letzte Fläche zu erwerben, die zur Verwirklichung des Projekts nötig ist. Nach der Sitzung des Preisgerichts über die Pläne aus dem Architektenwettbewerb sollen im März die Entwürfe vorgestellt werden. Ein großer Punkt auf der Agenda sei auch die Erweiterung des Baugebiets Erzweg. Dazu sei jedoch noch Flächenerwerb notwendig. Gilch dankte auch hier allen, die ihrer Verpflichtung dem Gemeinwohl gegenüber bereits nachgekommen seien und verkauft oder getauscht hätten.Die achtjährige Laura Dammer aus Pittersberg bewies musikalisches Talent mit zwei virtuos gespielten Klavierstücken, für die sie tosenden Applaus erhielt. In Anlehnung an ihre gekonnte Verneigung zum Dank, erklomm Landrat Richard Reisinger die Bühne und verneigte sich schelmisch ebenso artig, bevor er beinahe traurig feststellte: "Nach Laura kommt Richard - damit ist der ästhetische Bruch ja schon programmiert."Pfarrer Herbert Grosser traf mit dem Zitat eines Neujahrsgebets aus dem Jahr 1883, das ein Pfarrer aus Münster damals verfasst hatte, den Nagel auf den Kopf. Mit schwungvollen Musikstücken begleitete die Jugendblaskapelle St. Konrad den ganzen Abend, die Leitung hatte Michael Lobenhofer. Der Festleiter der Feuerwehr, Andreas Denk, lud zur Geburtstagsparty der Feuerwehr am Donnerstag, 26. Januar, ein und überreichte den beiden Schirmherren, Gilch und Reisinger, die ersten Exemplare der von Christine Schormüller verfassten Festschrift. Anschließend schossen die neu gegründeten Böllerschützen aus Pittersberg das neue Jahr lautstark an.