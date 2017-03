Politik Ebermannsdorf

08.03.2017

08.03.2017

Pittersberg. Fastenzeit ist's und deshalb machen sich die Mandatsträger wieder auf zum Wähler, ob nach Passau, Vilshofen oder vor Ort. Zum Pittersberg kam am "Ascherfreitag" auf Einladung des Ortsverbands Martin Preuß (Bürgermeister der Stadt Amberg sowie beruflich Heimleiter). CSU-Vorsitzender Erich Meidinger begrüßte den Referenten, Bürgermeister Josef Gilch und eine stattliche Anzahl interessierter Bürger.

"Oft unterschätzt"

Preuß ging unter anderem auf die Arbeit des Bezirks Oberpfalz ein, die oftmals vom Bürger unterschätzt werde. "Der Bezirk hat, alle Bereiche zusammengerechnet, rund 3200 Beschäftigte und ein Haushaltsvolumen von 428 Millionen Euro pro Jahr. Im Gremium sitzen 16 Räte verschiedener Parteien", so der Redner. Die Bezirksumlage von derzeit 18,5 Prozent komme von den Städten und Gemeinden.Zu den Aufgaben gehöre der Bereich Heimatpflege, die Sorge für behinderte Mitmenschen (225-Millionen-Euro-Etat pro Jahr) oder auch eigene Einrichtungen wie zum Beispiel das Sybillenbad in der nördlichen Oberpfalz oder auch das Freilandmuseum Neusath-Perschen bei Nabburg. 75 Millionen Euro stelle die Regierung jährlich auch für rund 400 Heime zur Verfügung. Martin Preuß verwies schließlich ebenso darauf, dass die Stadt Amberg und die umliegenden Landkreis-Gemeinden kommunal gut zusammenarbeiten, im Interesse aller Bürger.Bei der sich anschließenden Diskussion flammte mit einer Frage von Josef Reil aus Au das Breitband-Thema auch für Pittersberg wieder auf. Bürgermeister Josef Gilch erinnerte an die zuständige Bundesnetzagentur, bei der sich die Firma Jobst auf dem Markt den Ausbau mit Richtfunk gesichert habe. Verschiedene Bürger sind dennoch mit der Richtfunklösung unzufrieden.2. Bürgermeister Michael Götz verwies auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau von Jobst, insofern sei die Gemeinde mit Blick auf Glasfaser zumindest derzeit "außen vor". Nichtsdestotrotz sei die Lage in der Sache speziell für den Pittersberg nicht sehr zukunftsweisend.