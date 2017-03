Politik Ebermannsdorf

Der Wettbewerb zur Gestaltung der "Neuen Mitte Ebermanndorf", vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz mit 58 000 Euro gefördert, ist abgeschlossen. Ende Februar hatte das Preisgericht die eingegangenen Beiträge bewertet. Das Ergebnis gibt die Gemeinde am Donnerstag, 9. März, bekannt.

Ausstellung Die Wettbewerbs-Arbeiten werden noch bis Freitag, 17. März, in einer Ausstellung in der Aula des Domcom ausgestellt. Am Sonntag, 12. März, 14 bis 17 Uhr und Donnerstag, 16. März, 16 bis 19 Uhr, ist der Saal geöffnet und es werden Fragen beantwortet.



Für die Besichtigung an anderen Tagen kann ein Termin vereinbart werden. Die Gemeinde gibt die Sieger am Donnerstag, 9. März, um 10 Uhr bekannt, ebenfalls im Domcom.

Anfang September waren die Wettbewerbsunterlagen an mehrere Planungsbüros ausgegeben worden. Zwei Monate später präsentierten die Teilnehmer der Jury erste Ergebnisse, um Rückmeldung, Anregungen und Kritik zu erhalten. Danach hatten sie bis Januar Zeit, ihre Vorschläge weiterzuentwickeln. Das Büro "Stadt und Raum" aus Amberg, der Betreuer des Wettbewerbs, anonymisierte die Beiträge und prüfte sie auf Einhaltung der Formalien: Die Jury, die ihr Urteil in drei Bewertungs- und Besprechungsrunden fällte, wusste also nicht, welches Planungsteam die jeweiligen Entwürfe fertigte.Die Gemeinde Ebermannsdorf sieht diese als gute Grundlage für die weitere Planung der Neuen Mitte. Hier sollen Wohnungen für Jung und Alt entstehen, sich Ärzte, Apotheker und Einkaufsmöglichkeiten ansiedeln. Die Gemeindeverwaltung wird hier ein neues Rathaus beziehen.