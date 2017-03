Politik Ebermannsdorf

Bislang sind die wichtigen Einrichtungen im Dorf verteilt. Das soll sich ändern. Ebermannsdorfs neue Mitte soll sie alle vereinen. Ein Vorhaben, über das schon sehr lange diskutiert wird. Jetzt ist wird die Sache konkret. Die Sieger eines Architektenwettbewerbs geben dem Ort ein Herz.

Das sagt die Jury Prof. Ingrid Burgstaller von der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm Nürnberg, die Vorsitzende der 15-köpfigen Jury, geriet richtig ins Schwärmen angesichts der Bandbreite der Ideen, die sechs Architekten-Teams eingereicht hatten. Diese habe man "vergleichend diskutieren" können - der große Vorteil dieses Verfahrens. In dem hatten die Teilnehmer im November erste Vorschläge eingereicht, die sie nach Rückmeldung aus der Jury weiterentwickeln konnten. Beim Siegerbeitrag gefiel Burgstaller besonders der zentrale "Dialogplatz", der "genial wie ein Herz" die beiden Ortshälften verbinde - "raffiniert und total simpel". Die Planung der Baukörper lasse zudem Änderungen zu, ohne das Grundkonzept zu zerstören. Die Jury sei "überzeugt, dass wir damit ein ganz tolles Fundament haben für den weiten Weg."

Die Vorschläge der Wettbewerbssieger Ausgangspunkt für die späteren Wettbewerbssieger des Nürnberger Büros "mt2 Architekten" war es laut Martin Kühnl, für Ebermannsdorfs neue Mitte eine Bauform zu präsentieren, "die nicht ortsfremd ist". So kam man auf den Vierseithof, der schon vor 1000 Jahren gut nutzbar gewesen und noch heute im Bereich des Schlosses anzutreffen sei.



Zwei solcher Baukomplexe mit nutzbaren Innenhöfen haben Kühnl und seine Kollegin Susanne Senf entwickelt - einen als Wohnhof, den anderen für den im Ort ersehnten Einkaufsmarkt, weitere Geschäfte und Dienstleister. Die beiden Hauptgebäude der Vierseithöfe, die sich zum "Dialogplatz" dazwischen orientieren, könnten als erste gebaut, weitere Einheiten ganz unabhängig davon schrittweise hinzugefügt werden. Hier sei größte Flexibilität gegeben, so dass man beispielsweise auch mit dem Platz beginnen könnte. Günstig erschlossen wird die neue Mitte über die bestehende Hauptstraße. Parkmöglichkeiten bieten die Innenhöfe der beiden großen Gebäudekomplexe und eine mögliche Tiefgarage.



Das Wäldchen im hinteren Teil soll nach den Vorstellungen von Landschaftsplaner Siegfried Lösch zumindest in Teilen als Dorfpark erhalten bleiben. Momentan sei es nicht erlebbar, weil so zugewachsen, dass es eigentlich nicht zugänglich sei. Wichtig war ihm die Fußwegeverbindung hin zu Schule, Kindergarten und zum dortigen Wohngebiet. (eik)

Mit diesem Organ verglich Prof. Ingrid Burgstaller, Die Vorsitzende der Wettbewerbsjury, den "Dialogplatz", um den sich Ebermannsdorfs neue Mitte gruppiert: zwei Komplexe (einer für Handel und Dienstleistungen, der andere fürs Wohnen), die die ortstypische Bauform des alten Vierseithofs modern interpretieren, und dazu ein neues Rathaus samt Bürgerpark. "Ein super Entwurf" lobte Burgstaller die einstimmig zum Siegermodell gekürten Ideen des Nürnberger Büros "mt2 Architekten" und des Amberger Landschaftsplaners Siegfried Lösch.Bürgermeister Josef Gilch erklärte, warum der 2000-Einwohner-Gemeinde bislang eine solche Mitte fehlt: Da sich in Ebermannsdorf ursprünglich alles um das Schloss gedreht habe, habe der Ort kein richtiges Zentrum wie andere Kommunen. Großer Siedlungsdruck habe ihn dann schnell wachsen lassen - allerdings ohne richtige Städteplanung.Lange ließ sich die mangels eines dafür geeigneten Areals auch nicht nachholen: Die jetzt ins Auge gefasste Fläche zwischen Grundschule und Hauptstraße stand bis vor Kurzem nicht zum Verkauf, wie Gilch anmerkte. Das sei womöglich im Nachhinein sogar ein Glücksfall gewesen, denn sonst wäre hier vielleicht auch einfach nur ein weiteres Baugebiet entstanden - und die Gemeinde hätte nun "keine Entwicklungsmöglichkeit" mehr. Jetzt hat sie sie, nicht zuletzt dank des Einsatzes des im vergangenen Jahr verstorbenen Walter Breitkopf, der die Wichtigkeit einer neuen Mitte erkannt und es in die Wege geleitet habe, dass die Gemeinde die letzten nötigen Grundstücke auf dem Areal kaufen konnte.Hier sollten die Wettbewerbsteilnehmer (sieben Planer waren eingeladen, sechs haben Ideen eingereicht) die neue Mitte entwickeln: Es galt, auf dem Gelände eine Einkaufsmöglichkeit, eine Arztpraxis, seniorengerechte Wohnformen, aber auch Appartements für junge Menschen, Apotheke, Pflegestützpunkt, Bankfiliale, einen Dorfplatz, ein neues Rathaus, Parkplätze und einen kleinen Park möglichst geschickt zu vereinen - und das auch noch so, dass man nicht alles auf einmal in die Tat umsetzen muss, sondern auch etappenweise vorgehen kann.Mit Blick auf die demografische Entwicklung (in den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Senioren im Ort verdoppelt) brauche die Gemeinde entsprechende Wohnformen, betonte Bürgermeister Josef Gilch. Aber auch die Jungen dürfe man nicht vergessen: Sie seien derzeit gezwungen, abzuwandern, weil es für sie keine kleinen "Starterwohnungen" gebe. "Wir brauchen eine Einkaufsmöglichkeit", benannte Gilch einen weiteren wichtigen Bestandteile der neuen Mitte. Und einen Nachfolger für den Hausarzt müsse man finden - bevor der jetzige in Ruhestand gehe.Dies erklärte Gilch ebenso zur Chefsache wie die Suche nach Investoren. "Den einen oder anderen gibt es schon", der bereits darauf warte, anfangen zu können, weitere brauche man noch - vor allem für einen Discounter oder Einkaufsmarkt. Finden sich Letztere nicht, stehe die Arbeitsgemeinschaft Dorfmarkt parat, die dann die genossenschaftliche Bürgermarkt-Variante weiterverfolge. Großes, sicher auch "sportliches" Ziel sei es, für die neue Mitte noch heuer einen Bebauungsplan hinzubekommen, gab Gilch vor.Weiter eingebunden werden die Bürger. Sie können bis Freitag, 17. März alle Wettbewerbs-Beiträge im Domcom begutachten: am Sonntag, 12. März, von 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 16. März, von 16 bis 19 Uhr - oder nach Vereinbarung mit der Gemeinde.