Sport Ebermannsdorf

22.02.2017

57

0 22.02.201757

Es läuft auch nach der Winterpause für Sara Däbritz: Die Fußballerin aus Ebermannsdorf (Kreis Amberg-Sulzbach) startete am vergangenen Wochenende mit ihrem FC Bayern mit dem 3:2 in Freiburg erfolgreich in die Bundesliga-Rückrunde.

Am Mittwoch gab es ein weiteres persönliches Erfolgserlebnis: Die 22-Jährige verlängerte ihren Vertrag beim deutschen Meister um zwei weitere Jahre bis Juni 2019. "Ich freue mich sehr, weitere Jahre hier zu spielen. Die Mannschaft hat in den letzten Jahren eine super Entwicklung genommen und ich bin sehr stolz und froh, weiter Teil davon sein zu können", wird die Olympiasiegerin in einer Mitteilung der Münchener zitiert. Die Oberpfälzerin war 2015 aus Freiburg zum FC Bayern gewechselt. Auch US-Nationalspielerin Gina Lewandowski bleibt den Bayern bis Juni 2019 erhalten. Beide Spielerinnen seien auf dem Feld absolute Leistungsträgerinnen, aber auch abseits des Rasens wichtige Bestandteile der Mannschaft, erklärte Managerin Karin Danner.