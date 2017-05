Sport Ebermannsdorf

16.05.2017

"Cool Running" über die Ebermannsdorfer Laufmeile: Ein Teilnehmer hatte diesen Aufdruck auf seinem Lauf-Shirt stehen. Aber Blumenpflücken für den bevorstehenden Muttertag war beim 26. Jedermannslauf in Ebermannsdorf auch nicht drin.

Dafür gab es dieses Jahr Polizeibegleitung auf der Laufstrecke mit einem Streifenwagen aus Amberg. Es war auch ein bisschen Wettlauf mit den Regenwolken, die sich rund um Ebermannsdorf zusammengeschoben hatten - aber die verzogen sich. Skeptisch waren die Blicke von Georg Roth und Peter Schuller schon gewesen - denn alles hätte man zu den Startzeiten gebrauchen können, nur keinen Regen.Auch das soll es in Ebermannsdorf schon einmal gegeben haben: Ein Mädchen aus der Schülerwertung hatte bei ihrer Sportplatzrunde kurzerhand ihren Lauf unterbrochen, um Blumen für ihre Mutter zum bevorstehenden Muttertag zu pflücken. Davon konnte die "Besenfahrerin" Beate May erzählen. Wie oft die begeisterte Radfahrerin beim Jedermannslauf schon aushalf, hat sie nicht mitgezählt: "Aber um die 20 Mal dürften das schon gewesen sein." Kleine und große Wadlbeißer begleiteten die Läuferinnen und Läufer auf ihrem Weg zum Ziel. Insgesamt waren in Ebermannsdorf 152 am Start: 28 Bambini, 69 Schülerinnen und Schüler, acht Jugendliche, 22 Damen und 25 Herren. Die stärkste Abordnung hatten die Ebermannsdorfer Hobbyläufer von der Spielvereinigung mit 25 Startern gestellt. Auf 15 brachten es die Nachbarn vom SV Freudenberg. Neun waren es vom SCMC aus Hirschau gewesen und acht vom RSC Neukirchen.Das größte Familienkontingent stellte wieder einmal die Familie Fuchs aus Amberg. Florian Fuchs, der für den TST Ammerthal startet, seine Marion Fuchs (LSG Edelsfeld) und Tochter Maresa Fuchs, die für die JFG Kümmersruck am Start war, sammelten auch in Ebermannsdorf fleißig Landkreiscup-Punkte. Lediglich Sohn Nikolai war nicht mit dabei - er bei einem Fußballspiel eingespannt.Schnellste Bambini waren in Ebermannsdorf Marie Birner vom SV Freudenberg und Nikolas Kohl vom VFTN Kirchenreinbach. Die schnellsten Laufzeiten auf der 1200-Meter- Strecke erreichten Mike Bothner vom SCMK Hirschau und Melissa Kuhlendahl vom LLC Marathon. Die besten Zeiten über 2200 Meter hatten Leon Gebert vom CIS Amberg und Anika Schneider von der Skivereinigung. In 15.16 Minuten schaffte Jonas Schröter vom SCMK Hirschau die 4500 Meter Strecke bei den Jugendlichen.Die schnellsten Damen über 4500 Meter waren Claudia Mai vom CIS MVB TB Racing mit 16:29 Minuten und Kerstin Weiß vom CIS Amberg mit 17:21 Minuten. Auf der 7400-Meter-Strecke der Herren war Frank Steinmetz von den Pedalrittern aus dem Birgland 28:33 Minuten unterwegs. Auf den zweiten Platz kam Bernhard Dobler vom CIS Amberg mit 29:24 Minuten Laufzeit.