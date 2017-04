Sport Ebermannsdorf

11.04.2017

Zehn Jahre lang war Ellen Kraus im Vorstand der SpVgg Ebermannsdorf. Nun legte sie ihren Posten nieder und dankte all denen, die immer hinter und zu ihr standen. Sie rechnete aber auch ab mit Leuten, die, wie sie sagte, intern gegen sie "intrigiert" haben.

Die Gründung

Viele Posten ausgefüllt

Dank an Ellen Kraus

Spielvereinigung Ebermannsdorf Ehrungen



25 Jahre: Gaby Denk, Walter Denk, Herbert Erras, Reinhold Rester, Peter Weishaupt



40 Jahre: Gerald Lontke, Camillo Hillebrand, Wolfgang Pfab



50 Jahre: Erwin Belmer, Hans Donhauser, Rudolf Götz, Hermann Liebl



Neuwahlen



Vorsitzender: Thomas Gradl 2. Vorsitzender: Gerhard Kriegl



Hauptkassier: Manuel Fuchs 2. Kassier: Lena Nürnberger



Schriftführer: Thomas Pospiech 2. Schriftführer: Marco Braun



Jugendleiter: Christopher Pusch



Spartenleiter Fußball Herren: Christian Deinzer (Vertreter Jürgen Jäger ) Spartenleiter Fußball Damen: Jürgen Rieger Spartenleitung Damengymnastik: Elfriede Schaller (Vertretung Brigitte Jäger ) Spartenleitung Laufsparte: Georg Roth Kassenprüfer: Tobias Wiesner und Miriam Rieger (wec)

Fußball-Sparten Für die Sparte der Jugendfußballer kam deren Sprecher Christopher Pusch ans Rednerpult. Er informierte ebenfalls über die Spiele, die Mannschaften, Plätze und Aktivitäten in der letzten Saison. Darunter das Partnercamp mit dem 1. FC Nürnberg. Nachdem die halbe D-Jugend in der nächsten Saison in die C-Jugend aufrücke, müsse mangels eigenem Nachwuchs eine Spielgemeinschaft mit der DJK Ensdorf eingegangen werden.



Auch bei der Damenmannschaft der Fußballer fehlt es an Nachwuchsspielerinnen. Jürgen Rieger bedauerte als deren Spartenleiter, dass einige der Damen einfach nicht mehr kommen, obwohl zu Beginn der Saison noch 30 Mädels gemeldet waren. Zusammen mit der Laufsparte fuhr ein Bus zum Damen-Länderspiel mit Sara Däbritz. Zum zehnjährigen Bestehen der Damenmannschaft wurde ein Spaßturnier organisiert. (wec)

Der Berggasthof war voll besetzt zur Jahreshauptversammlung der Spielvereinigung. Bereits im Vorfeld hatte es ordentlich gerappelt im Vorstand.Ellen Kraus blickte zurück auf die Gründung des Jugendfördervereins, den sie grundsätzlich als eine tolle Sache empfinde. Nicht optimal war, dass die Gründung komplett an ihr, der Vorsitzenden des Vereins, vorübergegangen sei und sie auch keine Einladung dazu erhalten habe. Sie stellte klar, dass es dem Verein zu keiner Zeit an Geld gemangelt habe, um auch die Jüngsten mit Trikots auszustatten - anders, als es im damaligen Bericht geheißen habe. Außerdem habe die SpVgg bereits 2010 mit der Jugendarbeit angefangen.Sie habe, so sagte sie, in der Vergangenheit mangels anderer Interessenten auch die Posten des 2. Vorsitzenden, des Schriftführers, Spartenleiters und die letzten drei Jahre des Vorsitzenden im Verein übernommen. Sie war damit die erste Frau in den Ligen des Kreises Süd, die einen großen Sportverein wie Ebermannsdorf geführt hatte, betonte Kraus.Der Höhepunkt war für sie die Einladung des DFB zu den Ehrungen der bei der SpVgg gestarteten Europameisterin und Olympiasiegerin Sara Däbritz. In ihrer Rolle als Hauptkassier legte sie anschließend die Kasse offen dar, nachdem der Spartenleiter der Laufgruppe, Georg Roth, dies im Vorfeld beantragt hatte. Kassenprüfer Tobias Wiesner bestätigte Kraus eine korrekte Kassenführung.Christian Deinzer entschuldigte sich anschließend für die "etwas unglücklich verlaufene Sache" mit der Gründung des Jugendfördervereins. Er wollte keinen Schaden anrichten und werde auch künftig die Jugend unterstützen, sagte er.Schnell schlüpfte Kraus in die Rolle der Schriftführerin, die sie ebenfalls übernommen hatte, und gab auch hier ihren Bericht. Nun war die Spartenleitung der Fußballer an der Reihe. Auch hier stand der Name Ellen Kraus auf der Tagesordnung. Sie nannte Siege und Punkte. Sie bedauerte, dass Matthias Stieler sein Amt als Trainer aufgebe.Elfriede Schaller, die intern wiedergewählte Spartenleiterin der Damengymnastik, gab einen Überblick über das breitgefächerte Programm der Frauen. Ihr zur Seite stehen die Übungsleiterinnen Lisa Donhauser, Sylvia Götz, Heidi Elsner und Helen Uken. Die Damen sind nicht nur sportlich sehr aktiv, sie unternehmen auch in der Freizeit vieles gemeinsam. Schaller bedauerte den Abschied von Ellen Kraus, die jahrelang hart für den Verein gearbeitet und ihm einen Großteil ihrer Freizeit gewidmet habe.Von der Laufsparte berichtete Georg Roth. Der alljährliche Kinderfasching nehme immer größere Dimensionen an. Die Preise und Urkunden dafür finanziere er, wie er sagte, komplett über eigene Spendensammlungen und Aktivitäten. Insgesamt gehe die Beteiligung der Läufer im ganzen Landkreis auffallend zurück. "Jeder will was machen, aber keiner will was tun", so seine doppeldeutige Feststellung. Die Abschlussfeier des Landkreiscups, der heuer zum 25. Mal über die Bühne geht, wird in der Ebermannsdorfer Mehrzweckhalle sein. Nächstes Jahr steht das Zwanzigjährige der Laufsparte an.Marianne Flierl dankte der scheidenden Vorsitzenden des Vereins im Namen der Damengymnastik und ihres Mannes, dem bisherigen Ehrenamtsbeauftragten der SpVgg, Georg Flierl.Zusammen mit dem 2. Vorsitzenden, Gerhard Kriegl, ging es an die Ehrungen der langjährigen Mitglieder der Spielvereinigung, die eine Urkunde und eine Anstecknadel in Silber oder Gold erhielten. Bürgermeister Josef Gilch informierte über die Aktivitäten des Bayreuther Bergamtes am Fußballplatz. Es seien nur "routinemäßig wiederkehrende Kontrollen", also kein Grund zur Beunruhigung. Er sprach allen Ehrenamtlichen, die sich in den vergangenen zwei Jahren für die Spielvereinigung eingesetzt hatten, und der scheidenden Vorsitzenden seinen Dank aus.