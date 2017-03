Vermischtes Ebermannsdorf

Erst torkelte ein 36-Jähriger am Montagnachmittag in einer Wohnsiedlung schwer alkoholisiert auf der Straße herum, so dass mehrere Fahrer ausweichen oder abbremsen mussten. Als die alarmierte Polizei eintraf, lag der Betrunkene in einem Graben.

Die Beamten entschieden sich, den Mann, dessen Identität erst einmal nicht feststellbar war, zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam zu nehmen. Dagegen leistete der 36-Jährige zunächst erheblichen Widerstand. Er kam zur Ausnüchterung in die Arrestzelle, wo er seine fast 3 Promille abbauen konnte. Eine Anzeige steht ihm laut Polizei noch ins Haus.