Vermischtes Ebermannsdorf

07.02.2017

Mit leister Wehmut hießen Erich Meidinger und Thomas Krybus das närrische Volk willkommen - zum letzten von ihnen organisierten Bürgerball. Nach zehn Jahren hören die beiden auf. Doch die Nachfolge und damit der Bürgerball 2.0 ist gesichert.

Was alle singen wollen

Küsschen und Lacher

Im Blickpunkt Sehr erfreut vernahmen die Gäste, dass es auch in den nächsten Jahren weitergeht mit dem beliebten Bürgerball im Fasching. Mit Andreas Denk hat man einen engagierten Organisator für den Bürgerball 2.0 gefunden. Er will, zusammen mit einem großen Helferteam, sehr gern in die Fußstapfen der beiden "alten Hasen" treten. (wec)

Bei der zehnten Auflage des Ebermannsdorfer Faschingsballs gab es außer jeder Menge Gaudi und Musik auch einen ganzen Schwung Orden und Danksagungen. In der ausverkauften Mehrzweckhalle des Domcom tummelten sich Hunderte fantasievoll maskierte Feierfreudige, die es sichtlich genossen, zu der abwechslungsreichen Musik der Quertreiber zu tanzen.Die Musiker verstanden es, Stimmung zu machen und genau die Musik zu spielen, die die Gäste hören (und mitsingen) wollten. Erich Meidinger und Thomas Krybus war es sehr wichtig, der Truppe, die seit zehn Jahren hinter ihnen steht und jedes Jahr wieder bei der Vorbereitung und Ausrichtung des beliebten Balls dabei war, persönlich zu danken und jedem einzelnen einen Gutschein zu überreichen.Bürgermeister Josef Gilch, der trotz Kapitänsuniform nicht unerkannt blieb, dankte den beiden Organisatoren für ihr Engagement. Auch, dass der Erlös des Abends jedes Jahr einem anderen sozialen Zweck zugute kam, sei nicht selbstverständlich und verdiene höchste Anerkennung. Im Namen der ganzen Gemeinde überreichte er den beiden "Bürgerball-Ruheständlern" und ihren Frauen kleine Aufmerksamkeiten. Mit großem Applaus schloss sich die kunterbunte Gesellschaft im Saal an.Die Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden verschaffte den Musikern auf der Bühne mit einem gelungenen Gardeauftritt und der Ehrung von Erich Meidinger mit einem Orden eine kleine Verschnaufpause, bevor die ungefähr 40 Löschzwerge (als die sich die Emerschdorfer Jubiläumsfeuerwehr einheitlich verkleidet hatte) mit ihrem Patenverein aus Wolfring und einer ganzen Straße Batmänner und -frauen wieder die Tanzfläche eroberten. Auch eine Airline hatte offensichtlich ihr Personal vorbeigeschickt, genau wie Käpt'n Seeräuber. Sie vergnügten sich mit heißen Bienchen, Cowboys oder Clowns, auch Pippi Langstrumpf wurde gesichtet.Die Narrhalla Haselmühl legte schließlich noch eine kesse Sohle aufs Parkett. Prinz Helmut und Ihre Lieblichkeit Denise zeigten sich hocherfreut über den Auftritt in ihrer Heimat und vor Freunden. Sie behängten Tom Krybus und Andy Denk mit glitzerndem Metall und verteilten Küsschen. Die Gardemädchen ernteten großen Applaus für ihren Tanz, während das Männerballett zu späterer Stunde zusätzlich ordentlich die Lachmuskeln strapazierte. Die scheidenden Organisatoren zeigten sich vollkommen zufrieden mit ihrem gelungenen letzten Werk und feierten entspannt mit ihren Gästen bis in den frühen Morgen.