Vermischtes Ebermannsdorf

27.03.2017

27.03.2017

Ebermannnsdorf. Auf große Resonanz aus der Bürgerschaft stieß die Vorstellung der Entwürfe zur Neuen Mitte (wir berichteten) in Ebermannsdorf. Insgesamt zwei Wochen lang konnten die Bürger die sechs Entwürfe des Architektenwettbewerbs im Domcom besichtigen. Natürlich interessierte der vom Preisgericht einstimmig ausgewählte Entwurf der Nürnberger Architekten Martin Kühnl und Susanne Senf, die in Zusammenarbeit mit dem Amberger Landschaftsarchitekten Siegfried Lösch das Siegermodell entwickelt haben, am meisten. Wie sich zeigte, war auch die große Mehrheit der Besucher von diesem Plan begeistert.

Die Vierseithöfe

Frage nach Einkaufsmarkt

Wie es weitergeht Bürgermeister Josef Gilch betonte, dass es seine nächste Aufgabe sein werde, auf der Grundlage der Pläne Investoren zu suchen, die die einzelnen Bausteine verwirklichen. Sollte es nicht gelingen, einen Discounter nach Ebermannsdorf zu bringen, so stehen die Ehrenamtlichen, die sich im Arbeitskreis Dorfmarkt zusammengeschlossen haben, in den Startlöchern, um einen Genossenschaftsladen zu gründen, der dann auch entsprechend von der Gemeinde unterstützt werden wird. (wec)

Am Sonntag und Donnerstag standen jeweils Bürgermeister Josef Gilch, Vertreter der Verwaltung und einige Gemeinderäte Rede und Antwort zu den vielfältigen Fragen. Immer wieder erklärten sie den Gedanken der Architekten zu den Vierseithöfen, die diese vom Hang unten im Tal - also von Schloss und Gutshof - aufgenommen hatten und in der Neuen Mitte umgesetzt haben. Die neue Gesamtfläche umfasst einen Wohnhof, einen Markthof, ein Bürgerhaus, einen Dorfplatz und einen Bürgerpark. Sämtliche Bausteine können einzeln und zeitlich unabhängig voneinander gebaut werden, so die Planer.Die Standortfrage der Neuen Mitte wurde von einigen Besuchern lebhaft diskutiert. Es zeigte sich, dass der Eine oder Andere natürlich die Nahversorgung fast direkt an seinem Haus haben möchte, um möglichst kurze Wege zu haben, aber natürlich auch nicht zu nah, damit es keine persönlichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität gibt. Nach kurzer Diskussion war dann aber immer klar, dass die Vorteile des jetzigen Standortes überwiegen: Das Grundstück gehört bereits der Gemeinde, es liegt an der Hauptstraße fast in der Mitte des Ortes, Zahnarzt, Kindergarten, Grundschule und Vereinszentrum sind bereits da.Vielleicht war es sogar ein Glück für die Gemeinde, meinte ein älterer Bürger, dass das Grundstück früher nicht zur Verfügung stand, denn sonst wäre die Fläche bereits in den 70er und 80er Jahren mit Einfamilienhäusern bebaut worden. Die jetzigen Verantwortlichen unter Bürgermeister Josef Gilch hätten nun keine Möglichkeit mehr, diese Neue Mitte für Nahversorgung und Wohnen zu gestalten. Die Anwesenden stimmten dem zu und der Bürgermeister ergänzte, dass ansonsten keine weiteren Entwicklungsflächen im Ortsbereich mehr gebe.Junge Eltern wollten auch wissen, ob der Kindergarten-Waldspielbereich erhalten bleibe. Hier werde es keine Veränderungen geben, so Gilch. Und die Gehölzfläche wird zu einem Bürgerpark mit Ruhebereichen umgestaltet.Viele ältere Ebermannsdorfer wollten wissen, bei wem man die seniorengerechten Wohnungen kaufen kann. Da man aber erst am Anfang des Projektes stehe, konnte diese Frage noch nicht beantwortet werden. Sicher sei jedoch, dass die Immobilien nicht von der Gemeinde sondern von einem Bauträger gebaut werden, der diese dann als Eigentumswohnungen verkauft oder vermietet. "Was baut denn dann die Gemeinde selbst?", hieß es darauf. Außer dem Dorfplatz und dem Bürgerpark, die beide vom Amt für Ländliche Entwicklung gefördert werden, eigentlich nichts. Selbst das Bürgerhaus, in dem sich Verwaltung, evangelisches Gemeindehaus und Praxisräume wiederfinden sollen, kann durch einen Investor gebaut werden und die einzelnen Nutzer mieten sich dann ein, so der Bürgermeister.Die drängendste Frage war: "Wann und wohin kommt der Einkaufsmarkt?". Bürgermeister Gilch zeigte am Modell den Bereich des Markthofes, in dem sich auch ein Café und eine Bank sowie die Heizzentrale befinden soll. Eingegrenzt von einer Arkade und ausgestattet mit Parkplätzen liege dieser Bereich an der Hauptstraße mit Bushaltestelle. "Jetzt kann ich endlich mit diesen Plänen auf die Suche nach einem Markt gehen", erklärte der Bürgermeister.